ماذا تفعل إذا كرهت وظيفتك ولم تستطع تركها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

إذا كنت تكره الذهاب للعمل أو لا تحب وظيفتك ولا يمكنك تركها لأي سبب من الأسباب، يمكنك اتباع خطوات بسيطة لتركها أو للتخفيف من هذا الشعور.

ذكر موقع " endthrive" عدة نصائح للسير عليها لمساعدتك في تخطي هذه المرحلة الصعبة من حياتك بحكمة.

-اعرف أنك لست وحدك:

يجب أن تعرف أنك لست وحدك من يكره عمله، فإذا دخلت على محرك البحثث جوجل ستجد أسئلة من هذا القبيل (هل يحب أي شخص وظيفته؟ - الموظفين الذين يكرهون وظائفهم- كيف أتوقف عن كره وظيفتي؟).

يشير الموقع إلى أن الوظيفة التي تكرهها غالبا ما تكون انطلاقة لشئ أفضل، فإذا كان هناك شئ واحد تعلمته من هذه الوظيفة هي أنها ستشعرك بالفرق بينها وبين الوظيفة التالية.

-قيّم مكانك:

من المهم أن تعرف ما الذي يجعلك غير سعيد في وظيفتك، ولا تكتفي بقول إنك غير سعيد أو أنك تكره عملك، فهل بسبب صاحب العمل أم بسبب وظيفتك نفسها أم بسبب الأجر أو ظروف العمل.

يميل معظم الأشخاص إلى الانشغال بمدى سوء الوظيفة لدرجة أننا نهمل الوصول إلى أصل المشكلة، ويمكن إصلاح هذه الأشياء بالتفكير والخطط الصحيحة.

-ضع خطة:

في البداية يجب أن تسأل نفسك ماذا عليّ أن أفعل قبل ترك العمل؟ وإجابة هذا السؤال تكمن في اختيار وظيفة بمرتب أعلى لأن معظم الناس غير سعداء في العمل لكنهم بحاجة إلى المال.

يجب أن تعرف كم عدد مرات دخولك وخروجك من المنزل كل شهر وابدأ بوضع ميزانية

-اختر كلماتك:

عندما تكره وظيفتك قد يكون من السهل الوقوع في القيل والقال. لا تثرثر عن مدى كرهك للشغل ورغبتك في تركه، لأن ذلك قد يسبب لك مشاكل كبيرة تؤدي إلى الفوضى الكبيرة.

-ابدأ البحث عن وظيفة أخرى في السر:

اقضِ بعض الوقت في البحث عن وظيفة أخرى دون أن تخبر أحدا، وتواصل مع أشخاص جدد في مجال العمل وكوّن شبكة علاقات كبيرة حتى تتمكن من توسيع تواجدك على الإنترنت.

ابحث عن أشخاص في مجالك أو مجال ترغب أن تكون فيه، واطلع على المهارات والخبرات التي يمتلكونها في عملهم.