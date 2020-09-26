استخدامات لا تتوقعها لـ"الكحول" غير التعقيم.. منها تنظيف الأذن ومحاربة القمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

الكحول مادة تعقيم تدخل في صناعة العديد من منتجات التنظيف كمكون رئيسي، لكن لا يقتصر استخداماته على التعقيم فقط، بل يدخل في عدة أشياء أخرى، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "type and seek":

مزيل عرق:

يمكن للكحول أن يحل محل مزيل العرق حال نفاده، لأنه يقضي بشكل فعال على البكتيريا المسببة للروائح الكريهة، ولكن الجانب السلبي الوحيد هو أن استخدامه على المدى الطويل قد يهيج الجلد، فينصح باستخدامه وقت الحاجة فقط.

يقضي على بق الفراش:

يمكنك التخلص من بق الفراش بالكحول، عن طريق وضعه في بخاخة ورشه على المرتبة والملاءة والوسادة عدة مرات في اليوم، وستحصل على نتائج مبهرة.

محاربة القمل:

من الصعب جدًا التخلص من القمل، لكن الكحول يمكن أن يساعد على ذلك، فقط ضعه في بخاخة وامزجه مع زيت اللافندر، ورشه على فروة الشعر والجذور مع التمشيط وسوف تتخلص منه.

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يزيل طلاء الأظافر:

يعمل الكحول على إزالة طلاء الأظافر، فهو أكثر أمانًا من مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الأسيتون.

منظف للبشرة:

يمكن للأشخاص الذين يعانون من انتشار حبّ الشباب في وجههم أن يستخدموا الكحول بدلًا من إنفاق مبالغ باهظة على مستحضرات التجميل والأدوية.

يعمل الكحول على تهدئة وتطهير الجلد وإزالة الالتهابات، ويعالج البشرة، ويزيل حب الشباب ويمنع انتشاره.

منظف للأذن:

عندما تنظف أذنيك بمسحات قطنية، لا يتم تنظيفها بالكامل، ولتنظيفها وإزالة الشمع العالق بها اخلط الخل الأبيض مع الكحول بنسب متساوية، ثم انقع قطعة في المحلول ونظف بها أذنك.