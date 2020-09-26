حظك هذا الأسبوع: مفاجأة لـ "الحمل".. والقوس يقع في الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:
هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":
-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):
عاطفياً: في هذا الأسبوع، لا تذهب بعيدا فقد يفاجئك شريك حياتك بزيارة عند المساء.
مهنياً: تتعرف على أصدقاء جدد في عملك يضيفون لحياتك السعادة والتغير.
-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: مساندتك لشريكك فى أوقات ضعفه بداية جديدة نحو التقدم في علاقتكما.
مهنياً: تتعرض للانتقادات من زملائك في العمل، لذا حافظ على إحساسك بالتواضع، وكن صبورا مع الآخرين.
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):
عاطفياً: تتعرض لمشاكل مع شريك حياتك، حاول أن تستمع إليه، وتعطيه المزيد من الوقت.
مهنياً: لا تقلق هذا الأسبوع مناسب للدخول في مشاريع جديدة، وتغير العمل الخاص بك.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):
عاطفياً: تجمعات عائلية مع شريكك، تزيد من شعورك بالسعادة والطاقة الإيجابية.
مهنياً: تمر بفترة من التوتر نتيجة مشاكل في العمل، حاول إلا يؤثر ذلك على حالتك النفسية.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :
عاطفياً: تشعر بالحرن والاكتئاب، لذا من الصعب بالنسبة لك التواصل مع شريكك هذا الأسبوع.
مهنياً: ربما تضطر لاتخاذ قرار صعب يتعلق بمجال عملك، لذلك يجب عليك التفكير جيدا.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):
عاطفياً: عليك الحذر لكي لا تتورط في بعض المشاكل العاطفية التي ليس لك علاقة بها.
مهنياً: يعتمد العديد من الأشخاص عليك هذا الأسبوع، لذلك احترس من خذلانهم، وابذل قصارى جهدك لمساعدتهم.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :
عاطفياً: تفكر في شخص مميز في حياتك، أو تتمنى لو كان لديك شخص مهم في حياتك.
مهنياً: تقرر أخذ دورة لتعلم إتقان مجال تقني كان من الصعب عليك فهمه.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):
عاطفياً: تقضي جزءا كبيرا هذا الأسبوع، في التخطيط لكيفية العثور على رفيق الحياة.
مهنياً: قوة التركيز لديك قوية والموارد التي تحتاجها موجودة، لذا يمكنك إثبات ذاتك هذا الأسبوع.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):
عاطفياً: تقع في الحب وتقابل شخصا ما في حدث اجتماعي ينتهي بك الأمر ليكون شريك حياتك.
مهنياً: قضاء المزيد من الوقت مع أصدقائك في العمل يملأ قلبك بالحب ويشعرك بالسعادة.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: هذا الوقت مهم للتفكير في المستقبل بشأن علاقتك بشريكك، فكر جيدا وتحلى بالصبر.
مهنياً: ركز على إنجاز المهام في روتينك المعتاد، ضع خطة لذلك وستشعر بتحسن كبير.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):
عاطفياً: تشعر بالضغط على عواطفك، حاول أن تمسك أعصابك وركز طاقتك على ترتيب شئوونك العاطفية.
مهنياً: التسرع يؤدي إلى أخطاء طائشة، لذا إذا كنت تنوي القيام بعمل، قم بذلك بشكل صحيح.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):
عاطفياً: ربما يكون هناك لقاء مهم مع شريكك وستخرج منه بقرارات واضحة بخصوص الأفكار التي كانت تشغلك الفترة الماضية.
مهنياً: أهدافك ليست بعيدا عن متناول يدك، لذا حافظ على تركيزك لتصل إلى ما تريد.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع: مفاجأة لـ "الحمل".. والقوس يقع في الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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