حظك هذا الأسبوع: مفاجأة لـ "الحمل".. والقوس يقع في الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":

-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

عاطفياً: في هذا الأسبوع، لا تذهب بعيدا فقد يفاجئك شريك حياتك بزيارة عند المساء.

مهنياً: تتعرف على أصدقاء جدد في عملك يضيفون لحياتك السعادة والتغير.

-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: مساندتك لشريكك فى أوقات ضعفه بداية جديدة نحو التقدم في علاقتكما.

مهنياً: تتعرض للانتقادات من زملائك في العمل، لذا حافظ على إحساسك بالتواضع، وكن صبورا مع الآخرين.

-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

عاطفياً: تتعرض لمشاكل مع شريك حياتك، حاول أن تستمع إليه، وتعطيه المزيد من الوقت.

مهنياً: لا تقلق هذا الأسبوع مناسب للدخول في مشاريع جديدة، وتغير العمل الخاص بك.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

عاطفياً: تجمعات عائلية مع شريكك، تزيد من شعورك بالسعادة والطاقة الإيجابية.

مهنياً: تمر بفترة من التوتر نتيجة مشاكل في العمل، حاول إلا يؤثر ذلك على حالتك النفسية.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :

عاطفياً: تشعر بالحرن والاكتئاب، لذا من الصعب بالنسبة لك التواصل مع شريكك هذا الأسبوع.

مهنياً: ربما تضطر لاتخاذ قرار صعب يتعلق بمجال عملك، لذلك يجب عليك التفكير جيدا.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

عاطفياً: عليك الحذر لكي لا تتورط في بعض المشاكل العاطفية التي ليس لك علاقة بها.

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مهنياً: يعتمد العديد من الأشخاص عليك هذا الأسبوع، لذلك احترس من خذلانهم، وابذل قصارى جهدك لمساعدتهم.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :

عاطفياً: تفكر في شخص مميز في حياتك، أو تتمنى لو كان لديك شخص مهم في حياتك.

مهنياً: تقرر أخذ دورة لتعلم إتقان مجال تقني كان من الصعب عليك فهمه.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

عاطفياً: تقضي جزءا كبيرا هذا الأسبوع، في التخطيط لكيفية العثور على رفيق الحياة.

مهنياً: قوة التركيز لديك قوية والموارد التي تحتاجها موجودة، لذا يمكنك إثبات ذاتك هذا الأسبوع.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

عاطفياً: تقع في الحب وتقابل شخصا ما في حدث اجتماعي ينتهي بك الأمر ليكون شريك حياتك.

مهنياً: قضاء المزيد من الوقت مع أصدقائك في العمل يملأ قلبك بالحب ويشعرك بالسعادة.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: هذا الوقت مهم للتفكير في المستقبل بشأن علاقتك بشريكك، فكر جيدا وتحلى بالصبر.

مهنياً: ركز على إنجاز المهام في روتينك المعتاد، ضع خطة لذلك وستشعر بتحسن كبير.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):

عاطفياً: تشعر بالضغط على عواطفك، حاول أن تمسك أعصابك وركز طاقتك على ترتيب شئوونك العاطفية.

مهنياً: التسرع يؤدي إلى أخطاء طائشة، لذا إذا كنت تنوي القيام بعمل، قم بذلك بشكل صحيح.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

عاطفياً: ربما يكون هناك لقاء مهم مع شريكك وستخرج منه بقرارات واضحة بخصوص الأفكار التي كانت تشغلك الفترة الماضية.

مهنياً: أهدافك ليست بعيدا عن متناول يدك، لذا حافظ على تركيزك لتصل إلى ما تريد.