الحضري من أزمة المكسيكية لمغازلة الألمانية.. "أنت عارفني في اللغة"

بالرغم من اشتعال أزمة عصام الحضري حارس المنتخب السابق، والفتاة المكسيكية، إلا أن الحضري لم يترك منشورا لـ إليسا شميدت مدربة دورتموند، إلا وعلق عليه، مُغازلًا المدربة بشكل غير مُباشر.

الأمر الذي وضعة في محل انتقادات، خاصة أن الأزمة السابقة لم تنته بعد حتى الآن.

الحضري يغازل المدربة الألمانية

وعلق عصام الحضري على وجود لاعبة ألعاب قوى الألمانية في مران دورتموند، حيث شاركت في بعض التدريبات البدنية مع لاعبي الفريق الألماني، وخاضت سباقًا قصيرًا مع المدافع ماتس هوملز.

وكتب الحضري تعليقًا على الخبر الذي نشره أحمد حسام ميدو: "وأنا معاك يا عالمي يا حبيبي أنا من زمان نفسي أحترف في ألمانيا وأنت عارفني بقى في اللغة.. I love you I love you i miss you I miss you.

وعلق أحمد حسام ميدو على اختيار مدربة اللياقة البدنية الحسناء، إليسا شميدت، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مرفقا صورة مدرب دورتموند الجديدة وكتب: "مدربة اللياقة الجديدة لبروسيا دورتموند، والله لو كنت لسه بلعب أروح دورتموند من غير تفكير".

أزمة عارضة الأزياء المكسيكية

وشهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة لعصام الحضري قائد المنتخب المصري السابق بسبب فتاة مكسيكية، نشرت تغريدة تضمنت رسالة باللغة العربية من الحضري وبعدها نشرت صورة له وكتبت عليها: "أفتقد مكالمات الفيديو اليومية معك.. أحبك"، مع نشر صورة من محادثة سابقة.

الأمر الذي تدخل فيه "الحضري" لحسم الجدل، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يا جماعة منعًا للقيل والقال وأنا مبحبش أتكلم كتير فى أي موضوع يحصل، اللي بيطلب مني رسالة صوتية أو فيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه فى حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن فى دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي وبفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".

وعقب عدة أيام من اشتعال الأزمة، دخلت زوجة الحارس "صابرين" في المشهد، بعد إرسالها رسالة صوتية للأخيرة، تطالبها بوقف مراسلة "الحضري" وتهددها في حال نشر تلك المحادثات.

ونشرت "جيوفانا فال" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" الرسائل الصوتية التي زعمت إنها تلقتها من "صابرين"، والتي تضمنت بعض التهديدات، بل وصل الأمر للسب بالألفاظ البذيئة، بحسب ما ذكرت "المكسيكية".

وحذرت صابرين الفتاة المكسيكية، قائلة: "أبعدي عن جوزي، ووقفي محاولاتك أنتي وصاحبتك، أنا مش زيه ومش هتاخدي مننا فلوس، وجربي محاولاتك دي مع حد تاني".

وتابعت زوجة الحارس السابق حديثها للأخيرة بالسب والقذف بألفاظ بذيئة للغاية، التي حرص "الوطن" على عدم إيضاحها.

من جانبها، ردت الفتاة المكسيكية، قائلة: "حقاً أسوأ عدو للمرأة هو المرأة! زوجة الحضري بتشتمني أنا وصديقتي كأنني أنا المخطئة أن زوجها الناضج والذي يبلغ من العمر 47 عاماً ارتبط بأخرى من عمر أولاده وكذب على كلاً منا".

وتابعت: "أليس من الأفضل أن تتحدث معه هو بدلاً من سبي أنا وصديقتي، ومهاجمة نساء مثلها لم يقترفوا أي خطأ؟"

معلومات عن إليسا شميدت مدربة دورتموند

إليسا شميدت يطلق عليها رواد السوشيال ميديا الرياضية الأجمل، وتعتبر من أكثر اللاعبات موهبة حيث فازت بعدة ميداليات في المسابقات الكبرى، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

اختار موقع "Busted Coverage" الشهير شميدت كأكثر الرياضيات إثارة.

يتابعها أكثر من 350 ألف شخص على صفحتها الرسمية في "إنستجرام".

ساعدها جمالها في الشهرة ومنحها فرصة للعمل كعارضة أزياء ونجمة إعلانات، ولكنها تفضل رغم ذلك أن يعجب بها الناس لمهاراتها الرياضية، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

والرياضية الشابة واحدة من أكثر العدائين موهبة في سباق 400 متر في ألمانيا، حيث فازت بعدة ميداليات في المسابقات الكبرى.

حققت عدة ميداليات في المسابقات الكبرى أهمها فضية بطولة أوروبا.

تم اختيار اللاعبة كنجمة مستقبلية لألعاب القوى الألمانية، ومن المقرر أن تتألق في أولمبياد طوكيو في عام 2020.

واصلت "شميدت"، نجاحها من خلال مساعدة الرباعية الوطنية في الحصول على برونزية بطولة أوروبا تحت 23 عامًا في تتابع 4 × 400.

وأنهى فريق بوروسيا دورتموند، الموسم الماضي من بطولة الدوري الألماني الممتاز "بوندزليجا"، في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الألمانية الكبيرة، وفي جعبته 66 نقطة، بفارق 13 نقطة عن بطل النسخة الأخيرة من البطولة بايرن ميونخ.