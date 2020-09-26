زوجة الحارس شتمتها "بالإنجليزي".. القصة الكاملة لأزمة الحضري والمكسيكية (فيديو)

علاقات و مجتمع

عدة أيام بين المنشورات الإلكترونية، والتصريحات الإعلامية، كانت تحكي أزمة حارس مرمى المنتخب السابق عصام الحضري، وعارضة الأزياء المكسيكية جيوفانا فال، التي نشرت له تسريبات صوتية واعترف بها، إلى أن عاد الأمر من جديد خلال الساعات الماضية، بعدما قررت زوجة حارس المرمى السابق، الظهور في الصورة، ومراسلة الأخيرة بعدة محادثات صوتية، تصفها فيها بعدة عبارات بذيئة، ليتحول الأمر إلى "مشادة نسائية".

ويرصد "هن" في السطور التالية القصة الكاملة للفتاة المكسيكية والحضري

تسريب محادثات

أزمة كبيرة تعرض لها عصام الحضري قائد المنتخب المصري السابق بسبب فتاة مكسيكية، بعدما نشرت تغريدة تضمنت رسالة باللغة العربية من الحضري وبعدها نشرت صورة له وكتبت عليها: "أفتقد مكالمات الفيديو اليومية معك.. أحبك"، مع نشر صورة من محادثة سابقة.

الأمر الذي تسبب في انتقادات لاذعة للحارس، واتهامه بمغازلة ومراسلة فتاة صغيرة بالعمر.

الحضري يرد

حسم الحضري الجدل، في الأمر عقب انتشاره، حيث نشر حينها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يا جماعة منعًا للقيل والقال وأنا مبحبش أتكلم كتير فى أي موضوع يحصل، اللي بيطلب مني رسالة صوتية أو فيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه فى حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن فى دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي وبفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".

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زوجة الحضري تسب المكسيكية

وخلال الساعات الماضية، نشرت "جيوفانا فال" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" الرسائل الصوتية التي زعمت إنها تلقتها من "صابرين"، والتي تضمنت بعض التهديدات، بل وصل الأمر للسب بالألفاظ البذيئة، بحسب ما ذكرت "المكسيكية".

وحذرت صابرين الفتاة المكسيكية، قائلة: "ابعدي عن جوزي، ووقفي محاولاتك إنتي وصاحبتك، أنا مش زيه ومش هتاخدي مننا فلوس، وجربي محاولاتك دي مع حد تاني".

وتابعت زوجة الحارس السابق حديثها للأخيرة بالسب بألفاظ بذيئة للغاية التي حرص "الوطن" على عدم إيضاحها.

الفتاة المكسيكية ترد

ومن جانبها، ردت الفتاة المكسيكية قائلة: "حقا أسوأ عدو للمرأة هو المرأة! زوجة الحضري تشتمني أنا وصديقتي كأنني أنا المخطئة أن زوجها الناضج والذي يبلغ من العمر 47 عاما ارتبط بأخرى من عمر أولاده وكذب على كلٍِ منا".

وتابعت: "أليس من الأفضل أن تتحدث معه هو بدلاً من سبي أنا وصديقتي، ومهاجمة نساء مثلها لم يقترفوا أي خطأ؟".