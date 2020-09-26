دراسة ألمانية: رعاية الأجداد لأحفادهم تساعد على العيش لفترة أطول

لايف ستايل

أوضحت دراسة حديثة، أن تربية الأبناء تمنح الأجداد فرصة لاستغلال وقت الفراغ، ويحب الكثير من الأجداد أيضًا رعاية أحفادهم.

وهناك سبب علمي لضرورة رعاية كبار السن لأحفادهم؛ وفقا لما نقله موقع "ديلي هيلث بوست" المتخصص في شئون الصحة.

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وتوصلت دراسة حديثة، تم نشرها بمجلة "إفلوشن آند هيومن بيهافيور" في برلين، إلى أن الأجداد الذين يرعون أحفادهم يميلون إلى العيش لفترة أطول بكثير من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، حيث أجريت الدراسة على أكثر من 500 شخص تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، وتوصلت إلى بعض الاستنتاجات.

كان كبار السن الذين ساعدوا في رعاية أحفادهم معرضين لخطر وفيات أقل بنسبة 37% ممن هم في نفس العمر، الذين ليس لديهم مسؤوليات رعاية للأحفاد.

ويعتقد الباحثون أن تقديم الرعاية يجلب هدفًا لكبار السن، ويجعلهم أكثر نشاطًا وقوة، وهو أمر حيوي في سنهم.

وقال برونو أربينو، الأستاذ المساعد بجامعة بومبيو فابرا في برشلونة، والمشارك في الدراسة: "قد يعطي تقديم الرعاية هدفًا في الحياة، لأن مقدمي الرعاية قد يشعرون بأنهم مفيدون للآخرين وللمجتمع، ويمكن اعتبار تقديم الرعاية أيضًا نشاطًا يحافظ على مقدمي الرعاية نشطين جسديًا وعقليًا".