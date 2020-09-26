آخر ما قالته زوجة المنتصر بالله قبل وفاته: "محدش بيزوره.. كله بيسأل بالتليفون"

علاقات و مجتمع

عقب أكثر من 12 عامًا من المعاناة مع المرض، غاب عن دنيانا اليوم، صانع الكوميديا، الفنان المنتصر بالله.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"الوطن" وفاة الفنان المنتصر بالله، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأضاف "زكي"، أن تشييع الجثمان واستقبال العزاء سيكون غدًا الأحد، ولم يتم تحديد المكان حتى الآن.

المنتصر بالله الفنان "أبو البنات" الذي تزوج من الفنانة عزيزة كساب لتعتزل الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاث، ظلت معه سنوات طويلة، جمعتهما المودة والرحمة، حتى لحظاته الأخيرة.

وكانت زوجة الفنان الفنانة المعتزلة عزيزة كساب، تحدثت من قبل عن الحالة الصحية للفنان، وما تمناه، وما يمر به خلال فترة المرض.

وكان آخر ما كشفت عنه زوجة الفنان الراحل، هو حاجته لزيارة بعض أصدقائه المقربين، قائلة: "نفسه يشوف صحابه القريبين زي أحمد آدم، وأحمد بدير".

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أما عن الأصدقاء الذين داوموا على السؤال عنه، قالت حينها خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامية بسمة وهبة: "بيسأل عنه رجاء الجداوي، وشويكار، ونادية لطفي، وعمر عبد العزيز"

متابعة: "كله بالتليفون كفاية، لكن محدش بيزوره في البيت".

وقال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان المنتصر بالله، الذي رحل عن دنيانا أثناء حجزه بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية.

في 21 فبراير عام 1950، وُلد المنتصر بالله، وكان ترتيبه الثاني لسبعة من الأشقاء وهم المعتز بالله، والمنتصر بالله، وسعد الله، ومحفوظ بالله، ومحفوظة بالله، وإكرام الله، ونعمة الله، وحرص والده على تسميتهم جميعًا بـ"الله" في نهاية أسماءهم لضمان الحفاظ عليهم، وأن يكتب الله لهم العمر الطويل، خصوصًا أنه لم يكن يعيش له أطفال.

عشق المنتصر بالله، لعالم الفن، وتمتعه بحس الفكاهة، والكاريزما التي تخطف أنظار من حوله، جعلته يتجه لدراسة فن التمثيل، وحصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1969.

تزوج من الفنانة عزيزة كساب، التي أنجبت له ثلاث فتيات، ومن أجلهن وحبًا لزوجها المنتصر بالله، تركت الفن، خصوصًا مع إصابته عام 2008 بجلطة في المخ، أقعدته عن العمل وأثرت عليه سنوات طويلة.

"رمضان الخضري"، هو أشهر الأدوار التي جسدها المنتصر بالله على شاشة التليفزيون، من خلال مسلسل "أرابيسك" للمؤلف أنور عكاشة، والمخرج جمال عبدالحميد، ولعب بطولته صلاح السعدني، وهشام سليم، وهالة صدقي، وهدى سلطان.