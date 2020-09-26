في مقطع قديم.. المنتصر بالله: "32 سنة متجوز ومفكرتش أسيب مراتي"

علاقات و مجتمع

رحل عن عالمنا اليوم، صانع الكوميديا، الفنان المنتصر بالله، بعد صراع طويل مع المرض امتد لسنوات، لتلحق روحه لمثواها الأخير اليوم.

الفنان "أبو البنات" الذي تزوج من الفنانة عزيزة كساب لتعتزل الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاث، ظلت معه سنوات طويلة، جمعتهما المودة والرحمة، حتى لحظاته الأخيرة.

وفي مداخلة قديمة تعود لـ 3 سنوات، تحدث المنتصر بالله عن زوجته وشريكة حياته، مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والإعلامي عمرو أديب.

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وقال "المنتصر بالله": "أنا متجوز بقالي 32 سنة مفكرتش أسيب مراتي، هي ست عظيمة، وأنا كويس ومبسوط منها".

في حين ردت زوجته بقولها: "أهم حاجة في الجواز الروح الحلوة مش لازم تبقى جميلة، المهم تبقى روحها حلوة، لأن عشق الجسد فاني ومش دايم لحد".

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"الوطن" وفاة الفنان المنتصر بالله، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأضاف "زكي"، أن تشييع الجثمان واستقبال العزاء سيكون غدًا الأحد، ولم يتم تحديد المكان حتى الآن.

وقال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان المنتصر بالله، الذي رحل عن دنيانا أثناء حجزه بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية.