لمنع تكرار واقعة التحرش بطفلة في المنزل.. نصائح للأمهات: راقبيهم جيدا

ماما

مقطع فيديو وثق جريمة تحرش معلم مسن بطفلة، سرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليثير الغضب بين رواد السوشيال ميديا، مطالبين بإعدام المدرس المتحرش.

ورصد مقطع الفيديو الذي التقط من زاوية بعيدة، الرجل وهو يمكسك بطفلة صغيرة وبجانبها فتاة أخرى ويتحسسها، حتى رصدته عدسة صاحب المقطع، ليتوقف الرجل على الفور عما يقوم به.

مطالبات بإعدام المدرس المتحرش انتشرت عبر منصات "السوشيال ميديا"، الذي تم القبض عليه بالفعل، بعد أقل من 12 عامًا، بعدما حددت هويته.

الغريب في مقطع الفيديو، أن الواقعة كانت داخل منزل الطفلة الضحية، وهو ما أثار حالة من القلق بين الأمهات، خوفًا على أطفالهن من الوقوع في فخ التحرش على يد المعلمين.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة هالة حماد، استشاري العلاقات الأسرية والطب النفسي، نصائح للأمهات لحماية أطفالهن من التحرش الجنسي، والطرق التي تتبعها في حال أخذ الدروس الخصوصية.

- تبدأ الأم في توعية أطفالها من عمر 4 أعوام، وتحذيره من لمس المناطق الحساسة.

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- التنبيه الجيد على الأطفال بعدم السماح لأي أشخاص باحتضانهم وتقبيلهم.

- تعويد الطفل على قول "لأ" إذ شعر باقتراب غير مريح من أحد الأشخاص.

- تعويد الطفل على الصراخ، إذ اقترب أحد الأشخاص من المناطق الحساسية من جسده: "لازم يصرخ.. عشان المتحرش يخاف ويقف".

- يمكن للأم عمل مسرحية تمثيلية معه، لتعويد الطفل على رد فعله: "ممكن تمثل كأنها هتتحرش بيه، وتشوف رد فعله".

- يجب على الأم تصديق الطفل، إذ أخبرها بأنه تعرض للتحرش.

- وفي حال أخذ الدرس الخصوصي في المنزل، لابد أن يكون في مكان مفتوح مثل الصالة، حتى تراقب كل ما يحدث.

- تجلس الأم بمقربة من مكان الدرس الخصوصي، حتى تستمع لما يحدث.

- الثقة العمياء في كبار السن، مبدأ مرفوض، لذلك يجب تكون حذرة وتصديق ابنها بما يقوله.