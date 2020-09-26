أكثر عرضة للوفاة 6 مرات.. احذر الإصابة بكورونا والإنفلونزا في نفس الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع اقتراب فصل الشتاء يخشى الجميع من الإصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، الذي خلف وراءه الآلاف من الوفيات وملايين الإصابات حول العالم.

وأظهر بحث جديد أن الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت قد تجعلك أكثر عرضة للوفاة بنحو ستة أضعاف، وفقا لصحيفة " mirror" البريطانية.

وكشف البحث الذي أجرته منظمة الصحة العامة في انجلترا، Public Health England ، أن أولئك الذين أصيبوا بـ كوفيد-19 والإنفلونزا في نفس الوقت، خلال تفشي الوباء في مارس كان لديهم خطر أعلى للوفاة.

يأتي ذلك مع تحذير العلماء من إقبال العالم على موجة ثانية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يتم حث الأشخاص حول العالم للحصول على تطعيم الإنفلونزا إذا كانوا معرضين لخطر كبير للإصابة بهذا المرض المعدي أو نشره.

وقال الخبراء في البحث إن الناس يجب ألا يتقاعسوا عن تناول لقاح الإنفلونزا في ظل تفشي كورونا، حيث أظهر البحث عواقب وخيمة للإصابة المشتركة بالإنفلونزا وكوفيد -19.

خلال الذروة الأولى للوباء، كان الأشخاص المصابون بالفيروس التاجي الجديد والإنفلونزا أكثر عرضة للوفاة بشكل ملحوظ.

خطر الموت ما يقرب من ستة أضعاف

في حين أن الأعداد كانت صغيرة، فإن خطر الوفاة كان أكبر بست مرات تقريبًا بين المصابين بالعدوى مقارنةً بعموم السكان، وكان خطر الوفاة أعلى أيضًا مقارنة بالإصابة بـ كورونا وحده.

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قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 20 ألف شخص تم اختبارهم لكل من كوفيد-19 والإنفلونزا بين 20 يناير و 25 أبريل، وتم تحديد 58 شخصًا على أنهم مصابون بـ "العدوى المشتركة" للفيروسين.

بشكل عام توفي 43٪ من الأشخاص المصابين بعدوى كورونا والإنفلونزا معا، مقارنة بـ 27٪ ممن ثبتت إصابتهم بـ كوفيد-19 وحده.

أكد الخبراء أن الأشخاص الأكثر عرضة لتأثيرات الإنفلونزا هم أيضًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

يضيف الخبراء: "لا يزال الناس يعتقدون أن الإنفلونزا مثل الزكام، إنها ليست كذلك، إنها مرض مزعج للغاية، إذا كنت وسط مجموعة مهددة بمخاطر الإصابة، فقد يكون ذلك خطيرًا على صحتك، ويمكن أن يقتلك، لذلك فاللقاح جيد، إنه آمن، وهو يحمي الناس بالفعل، لذا فإن الأمر يستحق الحصول عليه، لمنع الإصابة بالإنفلونزا".

وقالت المديرة الطبية في منظمة الصحة العامة بانجلترا، البروفيسور إيفون دويل: "إن الذروة الأولى للوباء تزامنت مع نهاية موسم الإنفلونزا العام الماضي، لذا فإن التفاعل الكامل بين الفيروسين لم يعرف بعد بشكل كامل".

وأضافت: "إذا أصبت بكليهما "كورونا والإنلونزا"، فأنت في مشكلة خطيرة، وقد يكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهاتين العدوى هم نفس الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة ضعيف ما يهدد حياتهم، بالموت، الرجاء حماية نفسك من الإنفلونزا هذا العام".

من جانبه، يقول البروفيسور جوناثان فان تام، نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا: " من المهم للغاية تناول لقاح الإنفلونزا في عام نواجه فيه احتمال انتشار الإنفلونزا و كوفيد-19 في نفس الوقت هذا الشتاء".

أضاف: "كانت هناك دراسات على الفئران وجدت نتائج سيئة بين المصابين بكل من الأنفلونزا وكوفيد-19، لذلك هناك العديد من الأسباب المعقولة التي تفسر سبب المخاطر التي تهدد حياتك إذا أصبت بكورونا والإنفلونزا في نفس الوقت، وبالطبع، هذا الاحتمال قد يكون حقيقيا في هذا الشتاء".

يكمل: "مع الخطر المتزامن للإصابة بالإنفلونزا وكورونا، تأكد من حصولك على لقاح الإنفلونزا، ولا تتجمع في مجموعات أكبر من ستة أشخاص وتذكر التباعد الاجتماعي حتى نتمكن من حماية بعضنا البعض".