- 1/2
- 2/2
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تعد النظارة الشمسية من قطع الإكسسوارات المهمة لدى الكثير من النجمات العربية، وتفضلن اعتمادها بمختلف الإطلالات، لتضفي عليهن قدرا من الأناقة والجاذبية.
إذا كنت تبحثين عن تصميم أنيق بين موديلات النظارات الشمسية لاعتمادها بإطلالاتك، استوحي نظاراتك الشمسية من النجمات العربيات، للظهور بمظهر أنيق ومميز.
مي سليم
في إطلالة عفوية هادئة، ظهرت الفنانة المصرية مي سليم، معتمدة نظارة شمسية باللون الأحمر، وبتصميم دائري، مع إطلالة مكونة من توب أبيض قصير وسويت شيرت، مع بنطلون جينز.
تابعي المزيد: حقائب كتف بألوان الباستيل لإطلالة مرحة
هند صبري
في إطلالة نهارية هادئة، ظهرت الفنانة التونسية هند صبري، معتمدة نظارة صغيرة الحجم، بعدسات سوداء، وإطار نمط جلد الفهد.
واعتمدت هند صبري تسريحة شعر منسدلة للوراء مع البف، وارتدت فستانا بتصميم كب باللون الأبيض، ومزين بحزام عريض عند الخصر باللون الأسود.
مايا دياب
في إطلالة أنيقة للنجمة اللبنانية مايا دياب، اعتمدت نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون الأسود، ونسقتها مع تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه مع البف.
كما اعتمدت بلوزة بيضاء بأكمام طويلة واسعة مع تنورة سوداء مفتوحة، وحذاء ذي كعب عال بارز، ويتمتع بأربطة أمامية.
تابعي المزيد: حذاء المقاتلين آخر صيحات موضة شتاء 2020
ياسمين صبري
ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مؤخرا، بإطلالة نهارية صيفية، معتمدة نظارة كبيرة الحجم باللون الأسود، وبتصميم مضلع، واعتمدت تسريحة شعر جدائل جانبية.
نانسي عجرم
ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا، بإطلالة كاجوال، ولم تغفل اعتماد النظارة الشمسية لاكتمال أناقتها وبساطتها.
وفي هذه الإطلالة؛ اعتمدت نانسي عجرم قميص قصير بأزرار أمامية، وجيوب بارزة، ونسقته مع بنطلون جينز بتصميم مقطع، وحذاء أسود ذي كعب منخفض، وقبعة، مع اعتماد تسريحة شعر منسدلة.
تابعي المزيد: الحزام الرائج والمفضل لدى الفاشينيستا والنجمات
كانت هذه تفاصيل خبر استوحي نظاراتك الشمسية من النجمات العربيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.