فساتين الأحلام وأزياء تحاكي الخيال باليوم الثالث بأسبوع الموضة بميلانو

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - مازال أسبوع الموضة في ميلانو، يقدم لنا أزياء مميزة للغاية على الرانواي، على الرغم من الصعوبات التي واجهها المصممون ككل، في ظل أزمة تفشي وباء الكورونا، إلا أنها كانت مصدر إلهام الجميع، والخروج لنا بأفضل العروض، والقطع المميزة.

في اليوم الثالث خلال أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2021، شاهدنا فساتين الأحلام بألوان الباستيل بعروض ELISABETTA FRANCHI، وقطع مميزة تحاكي الخيال بمجموعة Marni، مع تألق خاص للتصميمات المنعشة للمرأة العصرية لمجموعة Versace، وإليكِ نظرة عن قرب، لما حدث خلال أهم العروض.

الفساتين المكشكشة مع الألوان الفاقعة من مجموعة فيرساتشي





على أطلال جبال أتلانتس الخيالية، حيث تتدفق تيارات المياه عبر بطريقة انسيابية، كانت هذه بقايا عالم قديم مضى منذ زمن بعيد، حيث نشأ مواطنوه الأسطوريون من اللون الأزرق الغامق في تكوين محيطي وترميم من زخارف نجم البحر والمرجان والصدف، وتلك هي الفكرة التي اعتمدتها Donatella Versace دوناتيلا فيرساتشي، لمجموعتها لربيع وصيف 2021.

بعرض Versace، شاهدنا فساتين تحاكي عروض فيرساتشي لعام 1992، والتي اعتمدت الفكرة عينها، ولكن بطريقة أكثر عصرية في كل تفاصيلها التي تتمحور حول البحر، للتصاميم بالرسومات المزركشة بطباعة الدار المشهورة، مع ألوان مبهجة ومتداخلة تلفت الأنظار، والتنانير المكشكشة، التي تطلق العنان لقوة المرأة، وشخصيتها المرحة.

وأُطلقت دوناتيلا على هذه المجموعة اسم "روح متفائلة" وهي الرسالة التي أرادت أن توصلها للجمهور، في ظل أزمة الكورونا، وعبرت كذلك عن مدى سعادتها بانطلاق هذه المجموعة، وأوقات العمل التي صعدت للنور، بعد فترة الحظر الطويلة.

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فساتين الأحلام بألوان الباستيل بمجموعة Elisabetta Franchi

شاهدنا لمسات مبهجة وغاية في الجمال بمجموعة Elisabetta Franchi، مع ألوان الباستيل الناعمة، للدرجات الأرجوانية، والبيبي بلو، ثم تدرجت الموديلات لفساتين فاقعة كالبينك والأحمر الجريء.

تألقت العارضات بفساتين الأحلام كما أطلقت الدار على التصاميم، بتصاميم منفوشة مع الكشكشة، مزينة بتطريزات الورود، مع الدانتيل الشفاف، مع التركيز على إبراز الخصر سواء بحزام الخصر، أو بالتصاميم الضيقة من تلك المنطقة.

لفتنا أيضًا موديلات الجمبسوت المختلفة، سواء الكلاسيكية التي اعتمدت على البناطيل الشارلستون الواسعة مستوحاة من فترة التسعينات، مع كاب من دون أكمام، أو المزينة برسومات الورود على خامات الشيفون.

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تصاميم تحاكي الخيال بعروض Marni مارني



أما بعروض Marni مارني، فقد شاهدنا عرض يحاكي الخيال، حاول Francesco Risso من خلال العرض أن يبرز مشاعر القوة والإصرار، وهي الأحاسيس التي ربما يشعر بها الكثيرين بعد فترة الحجر المنزلي.

وعاد فرانسيسكو إلى أرشيف مارني الخاص، وقام بجمع أكثر من قطعة، وفصلها عن بعضها، ليعيد ترتيبها، وتنسيقها من جديد، بطريقة أكثر إبداعية وعصرية.

تميز العرض بالتصاميم المخططة بالألوان الداكنة والفاتحة، التي تلفت الأنظار بطريقة حادة، مع المعاطف المزينة بالكتابات المختلفة، كعبارات "لاتمنعني الحجارة" ويقصد بها الحجر المنزلي، والفساتين الواسعة مع الأكتاف المنسدلة.

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الموديلات بطبعات جلد النمر من مجموعة Philipp Plein





"أعلم ما فعلته في الصيف القادم" كانت تلك العبارة هي عنوان مجموعة Philipp Plein لربيع وصيف 2021، والتي قدمت عرض ديجيتال مميز، تم تصويره على متن يخت وطائرة مروحية، وهو ما يطمح له فيليب بيلين الصيف القادم، بأن يستمتع الجميع.



تميزت المجموعة بالفساتين الشيفون الملونة بنقوشات جلد النمر، بألوان كالأحمر والبيج، والنيون، مع فساتين قصيرة منفوشة لحفلات الصيف بالمساء، بالإضافة إلى البناطيل الجلد، التي تمنح المرأة إطلالة أكثر قوة، مع السويت شيرت الصيفي.



وقال فيليب عن مجموعته: ""إنها مثال على التفكير الإيجابي ، ونتطلع إلى المستقبل الذي نريده، قد نكون نحن العام المقبل، نعيش حياة سعيدة على اليخت الفاخر".

وأضاف: "أردنا خلق جو واقعي لنظهر كيف سيبدو شكلهن وهن يسافرن إلى القارب على متن المروحية، ثم يستمتعن بأنفسهن أثناء النهار على متن القارب، أو على الدراجة المائية، وتناول مشروب، أو مجرد الاسترخاء والاستحمام الشمسي، ثم ينتهي اليوم كله بحفلة؛ إذ كانت الفكرة بأكملها هي خلق جو سهل وسعيد ".

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