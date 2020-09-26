تنسيقات متنوعة للشابات من مايان السيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - مايان السيد ممثلة مصرية دخلت عالم الدراما التلفزيونية وشاركت في العديد من المسلسلات أحدثها "حدوتة مرة" و"فكرة بمليون جنيه"، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية أبرزها "بنات الثانوي" و"حرب كرموز"، ولاقت موهبتها نجاحًا مبهرًا في الوطن العربي، وعلى صعيدها الشخصي تنشر مايان الكثير من الصور لخياراتها المتنوعة بالأزياء الشبابية عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام الذي يتابعها من خلاله أكثر من مليون و٧٠٠ ألف متابع، لذا نقدم لكِ أبرز خياراتها في الأزياء خلال الفترات الماضية؛ لتستوحي منها ما يناسب أفكارك وشخصيتك.



خيارات الفساتين الشبابية للسهرة

الفساتين الشبابية للسهرة



اعتمدت مايان السيد على خيارات الفساتين المميزة في السهرة، ومنها تأنقت بفستان أسود طويل مزين بفصوص لامعة فضية ومزين بقصة مفتوحة في الظهر، واعتمدت لهذه الإطلالة تسريحة الشعر المموج والمكياج البني لمظهر حيادي أنيق، وفي الإطلالة الثانية تزينت بفستان بني قصير مزين بطبقة شفافة تكسوها الزهور الملونة بطريقة أنثوية جذابة، وتجملت بمكياج ترابي وتسريحة مموجة للشعر.

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تنسيقات كاجوال شبابية

تنسيقات كاجوال شبابية



تفضل الفتيات خيارات الأزياء الشبابية الكاجوال المريحة، وعن مايان السيد فجاءت ببنطال واسع وبلوزة مميزة باللون البنفسجي المزين بطبعات بنفسجية بالدرجات المختلفة لخيار بسيط ومريح، وفي الإطلالة الثانية نسقت قميصًا رسميًّا أبيض مع بنطال أسود طويل وبلوزة قصيرة وحذاء بوت برسمات الحمار الوحشي لمظهر حيادي أنيق، واختارت في الإطلالة الثالثة شورتًا من الجينز الممزق مع بلوزة بيضاء بتصميم بسيط يناسب الشابات على البحر.

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إطلالات اللون الأسود لمظهر أكثر فخامة

إطلالات باللون الأسود



يعتبر اللون الأسود بتنسيقاته المختلفة من أكثر الألوان فخامة في الأزياء، لذا أطلت مايان السيد بتنورة سوداء قصيرة من الجلد وبلوزة فضية قصيرة مصممة بأكمام طويلة لخيار حيادي مناسب للحفلات الشبابية، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال أسود من الجلد وبلوزة سوداء مزينة بالشراشيب اللامعة، وأكملت إطلالتها بالأسود والفضي لمظهر مميز، وارتدت فستانًا قصيرًا أسودَ مزينًا من الجانبين بالخطوط البيضاء لإطلالة رياضية تناسب الشابات، وتألقت في الإطلالة الأخيرة ببنطال ومعطف رياضيين باللون الأسود، مع بلوزة فوشيا قصيرة وحذاء رياضي أبيض مزين بالفوشيا بطريقة أنيقة