موديلات فساتين مخملية للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - يُعبِّر قماش المُخْمَل عن الرقي والفخامة، ويُعتبر من أكثر الأقمشة ارتداءً في المناسبات الصيفية أو في الشتاء، ولطالما اعتمد عليه كثير من مصممي الأزياء الملكية؛ فهو قماش لافت، ولا يحتاج جهدًا في التصميم ليُظهر أناقة راقية وفريدة من نوعها. ولكي تظهري -عزيزتي المحجبة- بفستان أنيق من قماش المُخْمَل في فصل الخريف الحالي أو الشتاء، فمن المهم تنسيق إطلالتك بأسلوب ذكي ومميز.

موديلات فساتين المُخْمَل

موديلات فساتين مخمل للمحجبات 6

تَبْرُزُ فساتين المُخْمَل بألوان محدَّدة في الغالب كالكحلي والعنابي والأسود والأخضر، وتُعَدٌّ هي الأكثر رواجًا في كل الفصول عند اختيار هذا النوع من القماش. ولموديلات يمكنك اختيارها في ٢٠٢٠، فإننا نقدم لكِ -عزيزتي- عدة خيارات؛ إن كنتِ من مُحِبَّات اللون الأخضر فيمكنك الظهور بـ فستان طويل من المُخْمَل المصمم بقصة منسدلة ومستطيلة وتزيينه بحجاب أبيض مزين بطبعات ملونة وحقيبة وحذاء بلون حيادي، أو التأنق بفستان أخضر عصري مصمم بقصة مميزة وناعمة من المنتصف ليواكب خطوط الموضة، ويمكنك تزيينه بقطع الأكسسوارات ذات الألوان الحيادية المختلفة، أو ارتداء فستان أخضر ضيق من قماش المُخْمَل الراقي المزين بالورود السكرية في الأكمام والخصر، وتزيينه بوشاح أخضر ذي ذيل يمتد من الخصر وحتى الأسفل للحصول على إطلالة راقية في المناسبات، وإن كنتِ من مُحِبَّات اللون الأسود؛ لكونه يخفي عيوب الجسم التي يُظهرها قماش المُخْمَل، فيمكن أن تطلي بفستان ماكسي محتشم مزين بـ حزام للخصر، وتنسيق أكسسواراته باللون الأسود أيضًا لتضمني إطلالة مميزة، ولتظهري بخيار أنيق تألقي بفستان من المُخْمَل الأزرق المصمم بقصة منسدلة والمزين بقماش الدانتيل في الكتفين؛ ليضفي المزيد من الجمال والفخامة على مظهرك، وإن كنتِ بحاجة لمظهر جذاب فاختاري فستانًا أحمر مزينًا بقصة ضيقة في الخصر وتتسع من الأسفل، مع إكمال تفاصيل مظهرك بالذهبي، أو ارتدي فستانًا أحمر واسعًا ذا مطاط في الخصر، وأكمليه بحذاء بوت بني لزي جذاب وأنيق.

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نصائح ارتداء المُخْمَل للمحجبات



لكي تضمني إطلالة أنيقة وراقية بالمُخْمَل، يجب عليكِ اتباع عدة نصائح؛ أولها اختيار الفستان المُخْمَلي الذي يحمل في طياته الطابع الكلاسيكي البسيط، لذا لا تختاري تصميمًا جريئًا، واتجهي إلى البساطة، ونذكرك بأن المُخْمَل يظهر تفاصيل الجسم فلا ترتديه إن لم تكوني رفيعة؛ حتى يناسب الحجاب، أو اعتمدي القَصَّات المنفوشة، وننصحك باختيار حجابك من قماش الحرير؛ لأنه أكثر حجاب ملائم للفستان المُخْمَلِيّ، ويليق به، وبالنسبة للأكسسوارات فاختاري الخاتم الكبير والبروش الضخم فهما ملائمان جدًّا للفستان المُخْمَلِيّ، ويمكن ارتداء سلاسل معتقة أو مصنوعة من اللؤلؤ، ويفضَّل أن تعتمدي الحذاء ذا الكعب العالي؛ لأن أقمشة المُخْمَل منسدلة، فيليق بها أكثر.



تختار النساء دومًا الأقمشة الراقية ذات التصميمات البسيطة ليظهرن بزي ملكي مميز، وفي فصل الخريف الحالي يُعَدُّ قماشُ المُخْمَل من أكثر الأقمشة الفاخرة تميزًا، فلا تترددي في اعتماد الموديلات التي جمعناها لكِ، ولا تنسي تطبيق النصائح؛ لتحصلي على إطلالة مناسبة لشخصيتك ومظهرك.

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