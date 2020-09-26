أحدث صيحات الأوشحة للمحجبات هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تستعد غالبية الفتيات مع دخول فصل الخريف لجولة تسوق مميزة لاستقبال فصل الشتاء، ولبحثهن عن كل ما هو مواكب لموضة شتاء 2020، ولا سيما المحجبات؛ حيث يواجهن بعض الصعوبة لكي يجدن ما يتناسب مع الحجاب وما يروق لذوقهن ومظهرهن المحتشم، فقد قررنا أن نساعدك بصيحة السكارف أو الأوشحة التي تُعتبر بمختلف خاماتها وألوانها من الأكسسوارات الأساسية في خزانة الشتاء، فلا تكتمل أي إطلالة من دونها، فإليك بعض الطرق لاعتمادها.

نصائح وموديلات لارتداء الأوشحة في شتاء ٢٠٢٠

صيحات أوشحة للمحجبات

هذا الشتاء يمكنك اعتماد الوشاح كقطعة أزياء أساسية؛ كونه من أكثر الصيحات الرائجة، ويمكنك ارتداؤه ملفوفًا حول معطف الصوف، وننصحك باختيار الموديلات بالألوان الداكنة في حال كنتِ تملكين قوام المثلث المقلوب، أو لتخفي ترهلات البطن، ونسقيه مع حذاء ذي بوت طويل لإطلالة متماشية مع خطوط الموضة، وتجنَّبي الوشاح المصمم بخامات سميكة كالصوف الثقيل إذا كنتِ من صاحبات الأكتاف العريضة أو كان قوامك على شكل التفاحة؛ لأن هذا سيُظهر الجزء الذي تريدين إخفاءه في جسدك، والجئي إلى القطع الخفيفة ذات الألوان الداكنة كالأسود الملكي، وننصحك عند اختيار وشاح الكاروهات بالحرص على أن تكون ألوان إطلالاتك تحتوي على درجات مقاربة للتدرجات الموجودة في وشاحك؛ حتى لا تفسدي مظهرك أو تكون إطلالتك مبالغًا فيها.

تابعي المزيد:ربطات سكارف ناعمة لمختلف المناسبات

صيحات أوشحة للمحجبات

ويمكنك تطبيق صيحة الطبقات باعتماد بلوزة طويلة مع أخرى أقصر منها ووشاح يحمل التدرجات اللونية لهما مع بنطال الجينز أو بنطال بأحد الألوان الحيادية، كما أن الوشاح المُلْتَفَّ حول الرقبة يناسب صاحبات الأكتاف البارزة، فنسقيه مع بلوزة قصيرة وجينز وحذاء بوت طويل، وأيضًا هناك طريقة مبتكرة وأنيقة يمكنك تجريبها هذا الشتاء باعتماد إطلالة أحادية اللون، وتزيين أحد كتفيك بالوشاح ولفه حول الخصر بحزام غوتشي Gucci الرائج للمواسم الحالية، ويمكنك الظهور بقميص دنيم وتنسيقه بالكاب الكاروهات وتزيينهما بوشاح ناعم وحذاء بوت من نفس اللون لإطلالة فاخرة يمكنك التأنق بها نهارًا.



Advertisements

4

تابعي المزيد:كيفية تنسيق السكارف الحريري مع الحجاب

صيحات أوشحة للمحجبات

ولتنسيق السكارفات المطبعة بطرق مبتكرة وأنيقة، ارتدي بلوزة صوفية بقبة عالية مع تنورة بيليسيه طويلة وسكارف طويل مطبع، واتركيه ينسدل على أحد الأكتاف، ويمكنك اتباع نفس الطريقة لتزيين فستان صوف طويل، ولإطلالة مرحة اعتمدي الوشاح الملون مع أزياء أحادية اللون، واعتمدي حجابك بإحدى النغمات اللونية المتوفرة في الوشاح؛ حتى لا تبالغي في إطلالتك، وإذا كنتِ تفضلين الإطلالات الناعمة والبسيطة خلال النهار فإننا ننصحك باعتماد الأوشحة الصوفية أحادية اللون الخالية من أي طبعات، واختاريها بلون متناغم مع كامل الإطلالة، ويُفضَّل أن تكون بلون الطرحة.