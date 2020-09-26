طريقة تطبيق مكياج ناعم للشابات بأسلوب شام الذهبي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - تتمتع شام الذهبي، ابنة النجمة السورية أصالة نصري، بملامح طفولية ناعمة، تبرزها في غالبية الأحيان بأساليب مكياج ناعم يرتكز على تغطية خفيفة للبشرة ومكياج عيون هادئ يناسب سنها، وقد استطاعت أن تلفت الأنظار بجمالها وصورها التي تنشرها عبر موقع إنستقرام.

وفي هذا المقال، نرصد لك طريقة تطبيق مكياج ناعم بأسلوب ابنة أصالة شام الذهبي، لإطلالة هادئة وراقية في الوقت نفسه.



بشرة مشرقة ومتورّدة

بشرة مشرقة ومتورّدة



غالباً ما تظهر شام الذهبي ببشرة مشرقة ومتوهجة وخالية من الشوائب، رغم أنها تعاني في بعض الأحيان من ظهور البثور وحب الشباب، حيث أنها تستخدم في البداية البرايمر الذي يشكل خياراً رائعاً لتقليص حجم المسامات الواسعة للبشرة، وضمان ثبات المكياج لساعات طويلة. من ثم تقوم شام الذهبي بتطبيق كريم أساس بلون فاتح قريب الى لون بشرتها، وذلك للحصول على تغطية بشرة طبيعية جداً وناعمة. والقاسم المشترك في أساليب مكياج شام الذهبي هو استخدامها للبلاش الوردي بشكل بارز على عظمتي الخدين، فهو يمنحها على الدوام بشرة مشرقة ومتوردة.

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ظلال عيون ملونة

ظلال عيون ملونة



رغم أنها تعتمد في بعض الأحيان مكياج عيون جريئاً ربما يظهرها أكبر من سنها، إلا أن شام الذهبي تحرص في غالبية الأوقات، على اعتماد مكياج عيون ناعم يناسب عمرها وشكل عيونها اللوزية ويمنحها إطلالة هادئة. بإمكانك اعتماد مكياج عيون ملوناً ناعماً بأسلوب شام الذهبي، بحيث تطبقين أولاً القليل من الكونسيلر بلون فاتح لإخفاء الشوائب، وتمزجين مثلاً بين ظل العين الوردي والبيج، وتقومين برسم خط ناعم على طول خط الرمش العلوي، باستخدام أيلاينر باللون الأزرق، الى جانب وضع طبقات عدة من الماسكرا لتعزيز كثافة الرموش وتعزيز جمال العين.

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أحمر شفاه زهري

أحمر شفاه زهري



تمتلك شام الذهبي شفتين رفيعتين، إلا أنها تقوم بإبرازهما وتعزيز حجمهما، من خلال رسم حدودها الخارجية باستخدام قلم تحديد الشفاه باللون البني الفاتح، من ثم تستخدم أحمر الشفاه باللون الزهري المات لملء شفتيها. كما تستخدم أحياناً أحمر الشفاه الوردي فقط لإطلالة يومية بسيطة وناعمة.