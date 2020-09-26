صور نجمات بالكمامة... كيف بدا مكياجهن؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - في زمن الكورونا، وفي ظل ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، ظهرت كثيرات من الفنانات العربيات بالكمامة في صور شاركنها مع متابعيهن عبر موقع إنستقرام، كل على طريقتها. فما هو أسلوب المكياج الذي اعتمدنه، وكيف بدت إطلالتهن؟ تابعينا في هذا المقال، حيث نستعرض صور فنانات يرتدين فيها الكمامة، ونسلط الضوء على كيفية إبراز جمالهن رغم استخدام ماسك الوجه.



أحلام

أحلام



النجمة أحلام الشامسي ظهرت في أحدث صورها عبر موقع إنستقرام، ترتدي الكمامة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، لكن ذلك لم يمنعها من إبراز جمالها، حيث سلطت الضوء على عينيها من خلال الرموش الكثيفة والطويلة، الى جانب لون البشرة الموحد ذي النغمات البرونزية.

تابعي المزيد:لمتنا سعودية.. مكياج مميز لليوم الوطني السعودي 2020



سينتيا صاموئيل

سينتيا صاموئيل





أما النجمة سينتيا صاموئيل، فقد شاركت صورها عبر إنستقرام، وهي ترتدي الكمامة على متن الطائرة، حيث كانت تتوجه الى البندقية – إيطاليا لحضور فعاليات "مهرجان البندقية السينمائي". سينتيا بدت بمكياج عيون خفيف وبسيط جداً، ارتكز على ظلال العيون الزهرية الخفيف، الى جانب طبقات عدة من الماسكرا السوداء.



يارا

يارا



بدورها، تشارك النجمة يارا المتواجدة منذ تفشي فيروس كورونا، في مدينة دبي، صورها بين الحين والآخرين وهي ترتدي الكمامة، والتي اعتمدت فيها كلها إطلالة طبيعية بسيطة، ترتكز فقط على الماسكرا، وظلال العيون الزهرية الخفيفة جداً، خصوصاً أن يارا معروف عنها ميلها الكبير الى النعومة والبساطة في كافة إطلالاتها.

Advertisements

تابعي المزيد:طريقة وضع ظلال العيون للمبتدئات



ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا



بدورها، ظهرت النجمة ستيفاني صليبا، في أحدث صورها، بالكمامة داخل الطائرة، حيث كانت متجهة الى إيطاليا لجضور مهرجان البندقية السينمائي. وقد اعتمدت مكياج عيون طبيعي بسيط، اعتمدت فيه الماسكرا فقط. علماً أن ستيفاني اعتمدت إطلالة جريئة جداً خلال المهرجان عرضتها للكثير من الانتقادات.



ماغي بو غصن

ماغي بو غصن



النجمة ماغي بو غصن بدورها، ظهرت في إحدى صورها عبر إنستقرام وهي ترتدي الكمامة، من دون مستحضرات مكياج تُذكر، باستثناء القليل من الماسكرا، الى جانب الحواجب العريضة وتسريحة الويفي الفوضوية.

تابعي المزيد:بحيل بسيطة وداعًا لجفاف الأيلاينر السائل



جويل مردينيان

جويل مردينيان



خبيرة التجميل والفاشينيستا جويل مردينيان، كانت لها أيضاً صور ترتدي فيها الكمامة، إلا أنها اعتمدت فيها مكياج عيون بسيط ارتكز على تحديد داخل العين بالكحل الأسود، الى جانب طبقات عدة من الماسكرا عل الرموش العلوية والسفلية.