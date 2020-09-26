ماء البطاطس للوجه علاج مذهل لمشاكل متعددة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - يعد ماء البطاطس من الخيارات الممتازة التي يمكن استخدامها للبشرة، إذ يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات المفيدة بشكل مدهش، وتحديدا في خفض نسبة الكوليسترول، والتخلص من التجاعيد، ومحاربة آلام الظهر أيضا.

ويمكن استخدام ماء البطاطس بعدة طرق والاستفادة منه، بدءا من وضعه على جزء معين من الجسم، وانتهاء بشربه، لما له من فوائد صحية عديدة، يجب أن نكون على دراية بها.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على فوائد ماء البطاطس للوجه، بحسب تقرير نشره موقع "ndtv".



أولا: فوائد ماء البطاطس للوجه

ماء البطاطس للوجه



1- يمكن أن يساعد التطبيق الموضعي لماء البطاطس في مكافحة وعلاج المشكلات المتعلقة بالبشرة كإسمرار الجلد والندوب والبقع.

2- يعمل كعامل تفتيح جيدا للوجه.

3- يساعد في تقليل الهالات السوداء الموجودة بمنطقة تحت العين.

4- تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في ماء البطاطس دورا كبيرا في علاج الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

5- يعد خيارا ممتازا لترطيب البشرة، إذ يمكن وضعه مباشرة للحصول على نتائج أفضل، أو شرب كوب منه يوميا للحفاظ على رطوبة البشرة.

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ثانيا: طرق عمل علاجات منزلية بماء البطاطس

علاجات منزلية بماء البطاطس



هناك عدة طرق لعمل علاجات منزلية باستخدام ماء البطاطس، يمكنك الاستعانة بهم للتخلص من المشاكل المتعلقة بالبشرة من التجاعيد والبقع الداكنة، والهالات السوداء، وإسمرار الجلد.

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الطريقة الأولى

يمكن عمل مقشر طبيعي وسهل عن طريق مزج كمية من الملح، مع كميات متساوية من عصير الليمون وماء البطاطس، وبعد التأكد من مزج المكونات تماما، قومي بوضع الخليط على المنطقة المصابة ودلكيه بلطف شديد.



الطريقة الثانية

يمكن خلط ماء البطاطس مع اللبن الرائب أو العسل، وتطبيقه على الوجه وخاصة تحت العين، واتركيه يجف، ثم اغسليه ورطبيه جيدا.

تساعد هذه الطريقة على شد الجلد وإضفاء توهج أكثر وضوحا وإشراقا، وخاصة بالهالات السوداء والبقع الداكنة بالوجه.



الطريقة الثالثة

يمكن مزج ماء البطاطس مع مجموعة من المكونات المفيدة للبشرة مثل عصير الخيار وزيت الزيتون، ووضعها على الوجه، ويفضل قبل استخدام هذه الطريقة استشارة الطبيب أو أخصائي بشرة للتعرف على نوع بشرتك بشكل أفضل واستكشاف التركيبات الممكنة التي تناسب بشرتك.

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