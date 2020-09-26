زيت النارجيل لعناية مثالية بشعرك ..ستذهلك نتائجه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - للشعر دورٌ مهمٌ في إبراز أنوثة وجمال المرأة. فالشعر الجميل والصحِّي هو إنعكاس لشخصيتها وإهتمامها بنفسها وجمال مظهرها، وعلى الرّغم من إختلاف نوعيّة الشّعر بين إمرأة وأخرى، من حَيْث النوعية والكثافة، لكنه عُرضة للإصابة بمشكلات عدّة كالجفاف والتقصّف وفقدان لمعانه؛ لعدم توفر العناية والرعاية الجيدة له. ومن هنا، تبدأ المرأة بالبحث عن وسائل وطرق للتخلص من هذه المشكلات، وغالبًا ما تكون الزيوت الطبيعيّة هي الخيار الأول والأمثل؛ إذ تُعتبر الزيوت الطبيعية علاج سحري ومثالي لمنح الشعر ما يحتاجه من العناية، ومن أفضل هذه الزيوت زيت النارجيل الذي يمنح الشعر التغذية الطبيعية، ويتناسب مع جميع أنواع الشعر، ويساعد على إصلاح التالف منه، ويتركه لامعًا وصحيًا، سواءً أكان جافًا أو عاديًا .

زيت النارجيل أو ما يسمّى بزيت جوز الهند، يُستخرج من فاكهة جوز الهند الإستوائيّة، ويُعتبر الزيت المُستخرج من النارجيل أحد الزيوت التي تدخل في العديد من العلاجات التجميلية التي تُعنى بصحة البشرة والشعر.

الزيت المثالي للعناية بالشعر وعلاج جميع مشكلاته

الزيت المثالي للعناية بالشعر والحفاظ على صحته وجماله

إليك أفضل الزيوت الطبيعية الفعّالة والآمنة لعلاج جميع أنواع مشكلات الشعر والحفاظ على صحته ولمعانه:



زيت النارجيل لتغذية الشعر

يعدّ زيت النارجيل من أقوى الزيوت الطبيعية لعلاج مشكلات الشعر

يُغدي زيت النارجيل الشعر ويُحافظ على جماله، وإضافة لمعان صحي إليه، ويُعتبر واحدًا من أفضل المغذيات الطبيعية للشعر، كونه غني بالدهون الثلاثية متوسطة السلسة التي تخترق مسام الشعر، وفروة الرأس.

المُكوِّنات:

كوب من زيت النارجيل

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان

طريقة الإستخدام:

نمزج المُكوِّنات جيدًا، ثمَّ نضع المزيج في زجاجة رش، ثمَّ ندهن الشعر بها، ونلفُّه، ونتركه طوال الليل، ثمَّ غسله بالماء الدافئ في اليوم التالي.

زيت النارجيل لترطيب لشعر التالف والجاف

زيت النارجيل لتغذية الشعر

يحتوي زيت النارجيل على الفيتامينات الضرورية جدًا للشعر، يُستخدم لإعادة رونق الشعر وإصلاح التقصف والتكسّر، لما له من خاصيّة الإمتصاص العميق، من قبل فروة الرأس؛ إذ إنّه يتغلغل في العمق، ويساعد فروة الرأس على الإحتفاظ بالبروتينات الضرورية لصحة فروة الرأس، ويمكن الإستغناء عن البلسم المُصنّع وإستبداله بزيت جوز الهند.

المُكوِّنات:

كميّة مناسبة من زيت النارجيل لطول وكثافة الشعر.

طريقة الإستخدام:

يُوضع القليل من زيت النارجيل على فروة الرأس وتمشيط الشعر بمشط حتى يدخل الزيت في جميع أجزاء الشعر، ولم الشعر وإبقاؤه لمدة نصف ساعة. هذه الطريقة كفيلة بمنح الشعر نعومة فائقة، وتجعله لامعاً منسدلاً لوقتٍ طويلٍ .



زيت النارجيل للشعر المصبوغ

زيت النارجيل للشعر المصبوغ

يحافظ زيت جوز النارجيل على الشعر المصبوغ؛ كونه زيت لطيف، ومغذٍّ للشعر، ولا يؤثر في لون الشعر المصبوغ، على عكس الزيوت الأخرى التي تجعل لونه أغمق.

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة من زيت النارجيل.

علبة من الرايب أو الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

طريقة الإستخدام:

نخلط المُكوِّنات جيدًا، ونضع الخليط على الشعر، ثمّ نغطّيه بكيس بلاستيكي لمدّة ساعة ونصف الساعة، نغسل الشعر بشامبو خفيف بدون بلسم. نكرّر الوصفة مرّة واحدة كل ثلاثة أيام.

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زيت النارجيل لتنعيم الشعر المجعّد

زيت النارجيل لتنعيم الشعر



يُساعد زيت النارجيل على ترطيب وتنعيم الشعر، وبالتالي حماية الشعر من العديد من المشاكل الشائعة كالتقصّف، والجفاف، وضعف بصيلات الشعر، ويمتلك خصائص رائعة، تتغلغل في الشعر وتزيل التجعد.

المُكوِّنات:

كميّة مناسبة من زيت النارجيل لطول وكثافة الشعر.

طريقة الإستخدام:

يتم تسخين كميةٍ قليلةٍ من زيت جوز النارجيل، بإستخدام راحة اليد، ثمّ دعك فروة الرأس به لمدّة خمس دقائق، يمتصه الشعر ويصبح أكثر نعومةً، دون أن يبدو الشعر بمنظرٍ دهنيٍ.

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زيت النارجيل وأوراق الكاري لتكثيف الشعر الخفيف

زيت النارجيل وأوراق الكاري لتكثيف الشعر الخفيف

يُعَدُّ زيت النارجيل مُفيداً للشعر الخفيف؛ فهو يُقلِّل من تساقُط الشعر، ويُرطِّبه، ويُغذِّيه، كما أنَّ أوراق الكاري غنيّة بالبروتينات، والبيتا كاروتين الضروريّة لعلاج تساقُط الشعر.

المُكوِّنات:

10 إلى 12 ورقة من أوراق الكاري الطازجة.

ملعقتان كبيرتان من زيت النارجيل.

طريقة الإستخدام:

تسخين أوراق الكاري في زيت النارجيل حتى يذبلا معًا، الإنتظار حتى تُصبح درجة حرارة الزيت دافئة، وليست ساخنة، وضع الزيت على فروة الرأس، والشعر، وترك الزيت لمُدَّة 20 دقيقة، ثمّ شطفه بالشامبو.



زيت النارجيل والكركديه لمنع تساقط الشعر

زيت النارجيل والكركديه لمنع تساقط الشعر

يُساعد زيت النارجيل على تعزيز نمو الشعر، وإنبات شعر جديد وجعله طويلاً ولامعًا، وذلك من خلال قدرته على حماية الشعر من فقدان البروتين الطبيعي، ترطيب الشعر بعمق وتقليل التقصف، وحماية الشعر من الأضرار البيئية كأشعة الشمس، والرياح، وملوثات البيئة.



المُكوِّنات:

كوبان من زيت النارجيل.

عشر أوراق من الكركديه.

طريقة الإستخدام:

تُمزج أوراق الكركديه مع زيت النارجيل، ثّمّ تُسخّن حتى يتغير لون أوراق الكركديه إلى اللون الأسود، يُصفّى المزيج، ويُترك حتى يبرُد، يُوضع الزيت على الشعر قبل الذّهاب إلى الفراش، ويُدلّك الشعر جيّدًا، يُغسل الشّعر في الصباح الباكر، تُكرّر هذه الوصفة مرتين، أو ثلاث مرّات كل أسبوع.



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زيت النارجيل للشعر الدهني

يعتبر زيت النارجيل من الزيوت الطبيعية التي تسحب الزيوت الزائدة من فروة الرأس

يتميّز زيت النارجيل بقوامة الثقيل، وقد يعتقد البعض بأنّه غير ملائمًا للشعر الدّهني، إلا أنّه يعتبر من الزيوت الطبيعية التي تسحب الزيوت الزائدة من فروة الرأس، ويغذّي فروة الرأس.

المُكوِّنات:

كميّة مناسبة من زيت النارجيل لطول وكثافة الشعر.

طريقة الإستخدام:

يتم تدفئة زيت النارجيل قبل إستعماله من خلال وضعه في الميكروويف حتى يتغلغل بشكل أسرع إلى فروة الرأس.

يُقسّم الشعر إلى أقسام حتى يسهل تطبيق الزيت عليه، ثمّ غمس أطراف الأصابع بالزيت ووضعه على الشعر، وعدم إغراقه بالزيت، تدليك فروة الرأس جيداً مدة خمس عشرة دقيقة لتنشيط الدورة الدمويّة، لكن برفق ولطف حتى لا يتعرض الشعر للتقصف والتكسر، ثم لفّ الشعر بغطاء بلاستيكي أو بمنشفة مبللة بالماء الساخن وتركه طيلة الليل، ثمّ غسله في صبيحة اليوم التالي، ويُفضل عدم تركه لأكثر من أربع وعشرين ساعة، حتى لا تتراكم الزيوت والأوساخ عليه.



زيت النارجيل للتخلّص من القشرة والفطريات

زيت النارجيل للتخلّص من قشرة الرأس

يحتوي زيت النارجيل على خصائص مطهّرة ضدّ الفطريات، والبكتيريا، والميكروبات.

المُكوِّنات:

أربع ملاعق صغيرة من زيت النارجيل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة الإستخدام:

يتم خلط المُكوِّنات، ودهنها على الشعر وفروة الرأس، وتركها لمدة خمس عشرة دقيقة، ثمَّ غسل الشعر بالشامبو.



زيت النارجيل لفك تشابك الشعر

زيت النارجيل لفك تشابك الشعر ومنحه ملمسًا ناعمًا

يُساعد زيت النارجيل على تفكيك تشابك الشعر المجعد والجاف، لأنه يخترق لُب الشعر بسرعة أفضل من أي زيت آخر.

المُكوِّنات:

كميّة مناسبة من زيت النارجيل لطول وكثافة الشعر.

طريقة الإستخدام:

تُوضع كمية من زيت النارجيل في وعاء عميق بحيث تكون كافية لطول الشعر وكثافته، وضع وعاء زيت النارجيل على حمام مائي، وتحريكه بلطف حتى يذوب تمامًا، تدليك فروة الرأس وأطراف الشعر بزيت النارجيل بواسطة أطراف الأصابع حتى تتشبع تماماً، تمشيط الشعر بالفرشاة بلطف حتى يتفكك التشابك، وتركه في الشعر دون العمل على غسله بالشامبو، لأنه سيساعد في تغذيته طوال اليوم.

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