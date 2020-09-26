أرقى عطور العود... جربيها هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - إن كنت من محبات عطور العود، إحدى أبرز النغمات التي تدخل في تركيبة العديد من العطور العالمية الفخمة، تابعينا في هذا المقال، حيث جمعنا لك عدداً من أرقى عطور العود، فلا تترددي في تجربتها هذا الشتاء.

Gucci Intense Oud

Gucci Intense Oud

إنه عطر راق من قوتشي للرجال والنساء على حد سواء، مصنوع من العود الطبيعي، وبالتالي فإن رائحته مغرية جداً وغنية وقوية. تحتوي مقدمة هذا العطر على الكمثري والتوت والزعفران، أما قلبه فمكوّن من الورد البلغاري والزهرة البرتقالية، فيما قاعدته تشتمل على زيت العود الطبيعي والباتشولي، مع لمسة من العنبر، وهذه النغمات تشكل رائحة حارة وخشبية تخطف الأنفاس.



Tom Ford Oud Minérale

Tom Ford 'Oud Minérale'

يمثل هذا العطر الفاخر والأنيق بعداً جديداً لرائحة العود، فهو مزيج بحري وعشبي بمكونات مميزة، حيث يحتوي على الأعشاب البحرية المالحة والفلفل الوردي الناري وخشب العود الثمين، وبمجرد استخدامك لهذا العطر، سوف تسحرين برائحتك كل من يقترب منك.



Guerlain Oud Essentiel

Tom Ford 'Oud Minérale'

يشكل هذا العطر من غيرلان مزيجاً فريداً بين الشرق والغرب، أي بين خشب العود والجلود والزعفران من جهة، وبين الورود من جهة أخرى. إنه عطر جريء وناعم في الوقت نفسه مخصص للرجال والنساء، ويشتمل في تركيبته على روائح غامضة للجلد واللبان وروائح حلوة للورود البلغارية. فإذا كنت تحبين عطور العود ذات الرائحة النادرة والغريبة التي تدوم طويلاً، فلا تترددي في اعتماد عطر Guerlain Oud Essentiel.



Kilian Musk Oud

KILIAN MUSK OUD

إنه عطر مميز للرجال والنساء، يشتمل في شكل أساسي على العود، إضافة الى المسك ونغمات الحمضيات الطازجة والتوابل الخفيفة، ومسك الروم والباتشولي والبخور وبتلات الورود، وهي نغمات تترك لمسة من الدفء والإثارة على إطلالتك في الشتاء. إنه أحد أفخر عطور العود التي تمنحك رائحة غريبة وقوية ومعاصرة، يلائم كثيراً أوقات المساء، كونه ثابتاً وثقيلاً ويدوم طويلاً.

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Narciso Rodriguez Oud Musc

Narciso Rodriguez Oud Musc

إذا كنت تحبين رائحة العود، وفي الوقت نفسه لا ترغبين في اعتماد رائحة عطر قوية وثقيلة، فإن عطر Oud Musc من Narciso Rodriguez سيكون خياراً مثالياً لك، فهذا العطر يشكل مزيجاً آسراً بين نغمات الأزهار والعود والمسك، ليمنح المرأة رائحة تأسر القلوب.



Ex Nihilo Oud Vendôme

Ex Nihilo ‘Oud Vendôme’

سيضفي عليك هذا العطر لمسة عصرية تمثل الحداثة والذوق الباريسي، حيث يلتقي الشرق والغرب في منتصف ساحة فاندوم، فهو يمزج بين نغمات العود والزعفران الحار والزنجبيل الدافئ والقرفة، وخشب الأرز والمسك والبخور. إنه عطر فاخر سيضفي على إطلالتك لمسة ملؤها الأناقة والجمال.

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