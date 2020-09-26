كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - يُعبِّر الشعر القصير عن الجرأة عند الكثير من النساء، ويُكسب صاحبته إطلالة جميلة، لا سيما لصاحبات الوجه الصغير والمستدير؛ إذ يُبرز ملامح الوجه، ولا يحتاج للوقت أو الجهد لتصفيفه والتحكّم به. كما أنَّه يسهل غسله عند الاستحمام، إلى جانب سهولة تطبيق الماسكات المُتعددة للشعر عليه، وعدم صرف كمية كبيرة من مواد الصبغة عليه. " الصور من انستقرام.

إذا كنت تتمتعين بشخصية جريئة ومواكبة للموضة وتحبين الظهور بلون صبغة مميّز لشعرك القصير لتسطعي جمالًا، ويترك انطباعًا في أذهان الجميع، تعرّفي مع "الخليج 365.نت" على أحدث ألوان صبغات الشعر 2020 للشعر القصير في الآتي:

صيحة ألوان صبغات شعر 2020 للشعر القصير

موضة ألوان صبغات شعر 2020 للشعر القصير

إليك، أجمل ألوان صبغات شعر 2020 للشعر القصير لتختاري منها اللون المفضّل الذي يُناسب ذوقك وشخصيتك:

صبغة الشعر البني الوردي

يتميّز هذا اللون بسحر خاص ويليق بصاحبات البشرة السمراء

يكمُن سر جمال هذا اللون بلسمته الوردية، ويُعدّ الخيار الأمثل لصاحبات البشرة المتوسطة والداكنة، ولا داعي لتغيري لون شعرك بالكامل إذ يُمكنك أن تدخلي اللون الوردي إلى شعرك البني بإعتماد تقنية البلياج كما تستطيعين أيضًا إختيار درجة قوّته، وننصحك بتطبيق تسريحة البوب المالسة والمتساوية مع الغُرَّة، لإطلالةٍ دافئة، ملفتةٍ وجذّابة.



صبغة الشعر الأشقر العسلي الفاتح جدًا

ألوان صبغات شعر الأشقر الفاتح يُعدّ من أحدث صيحات موضة الشعر لعام 2020

إذا كنت تفكرين في إعتماد لون شعر فاتح وجريء، فصبغة الأشقر العسلي الفاتح جدًا هي خيارك الأمثل، وتُعد من أحدث صيحات صبغات الشعر 2020، وإذا كنت ترغبين في إبراز جمالها، ننصحك باعتماد تسريحة الشعر المُموج حتى تتألقي جمالاً بإطلالة مشرقة وأنيقة بامتياز.



صبغة الشعر الأشقر الكاراميل

يعتبر اللون الأشقر الكاراميل من ألوان صبغات الشعر الرائجة لعام 2020

يُعد الأشقر الكاراميل حليفك لإطلالة مميزة، ويُمكنك تطبيق خصلات الهايلايت الفاتحة، وننصحك بأن تُنسّقي مع هذا اللون مع التسريحة المنسدلة سواء أكانت متساوية ومالسة أو غير متساوية ومموجة، لتتألقي جمالًا وجاذبية بإطلالة مميزة.

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صبغة الشعر الذهبي الوردي

صبغة الأشقر الذهبي والوردي تمنحك إطلالة ساحر

يجمع هذا اللون ما بين الأشقر الذهبي والوردي الناعم، وأكثر ما يميز هذا المزيج هو أنّك تستطيعين التألق به بغض النظر عما إذا كنت من صاحبات البشرة الفاتحة أو المتوسطة أو الداكنة، ننصحك بأن تنسقي معه تسريحة الشعر المموج الناعمة والطبيعية لإطلالة مُفعمة بالأنوثة والجاذبية.

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صبغة الشعر النحاسي

صبغة الشعر النحاسي تليق بجميع أنواع البشرة

يُعد هذا اللون حليفك خصوصاً إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالةٍ مشرقة ومواكبةٍ لأجدد صيحات صبغات الشعر.

تختلف وتتنوع درجات اللون النحاسي لتليق بمختلف ألوان البشرة، إذا كنت تملكين بشرة فاتحة إلى فاتحة جدًا، فننصحك باللجوء إلى الدرجات الفاتحة من صبغة الشعر النحاسي أمّا إذا كنت من صاحبات البشرة المتوسطة إلى الغامقة، فلا تترددي في إعتماد الدرجات الداكنة من هذا اللون، ويمكنك تطبيق تسريحة الكيرلي لإطلالة مُفعمة بالحيوية.



صبغة الشعر الأشقر الرمادي الثلجي

يتميّز هذا اللون بطابع عصري جذاب

تتميّز هذه الصبغة بطابعها العصري الذي يحمل معه لمسة الفينتاج، وتتميّز بأسلوبها الذي يجمع ما بين اللونين الرمادي والأشقر، وتدرجات تتمايل ما بين الأبيض والبلاتيني، تألقي جمالاً بإعتمادك هذا اللون ونسقي معه تسريحة البوب المالسة مع الغرَّة لتعكسي طابعها العصري وتعزّزي جمال لونها.



صبغة الشعر البني الشوكولاتة الفاتح

صبغة الشعر البني الشوكولاتة الفاتح تعدّ من الألوان الرائجة لعام 2020

يكمُن سر جمال هذا اللون في أسلوبه الطبيعي والمميز، وأكثر ما يميز صبغة البني الشوكولاتة الفاتح هو أسلوبها الذي يليق بك في كلّ مكانٍ وزمان وبغضّ النظر عما إذا كنت تملكين بشرة فاتحة أو متوسطة أو داكنة، سيبدو رائعًا إذا ما نسقت معه تسريحة الشعر المموج لتتألقي بستايلٍ عصري يليق بك.



صبغة الشعر الأشقر الذهبي

يُعدّ هذا اللون من أكثر الألوان رواجًا للعام 2020

تجمع هذه الصبغة ما بين اللونين الأشقر والذهبي لتمنحك إطلالة مشرقة تليق بك سواء أكنت من صاحبات البشرة الداكنة أو المتوسّطة أو الفاتحة، هذا اللون سيناسبك تمامًا، ويمكنك بحسب ذوقك أن تعتمدي الهايلايت مع الغرَّة لتبرزي اللون الذي إخترتيه، كما يمكنك تنسيق معه تسريحة الشعر المالس أو المموج لتسطعي جمالًا وإشراقًا.

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