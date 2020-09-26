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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - يُعبِّر الشعر القصير عن الجرأة عند الكثير من النساء، ويُكسب صاحبته إطلالة جميلة، لا سيما لصاحبات الوجه الصغير والمستدير؛ إذ يُبرز ملامح الوجه، ولا يحتاج للوقت أو الجهد لتصفيفه والتحكّم به. كما أنَّه يسهل غسله عند الاستحمام، إلى جانب سهولة تطبيق الماسكات المُتعددة للشعر عليه، وعدم صرف كمية كبيرة من مواد الصبغة عليه. " الصور من انستقرام.
إذا كنت تتمتعين بشخصية جريئة ومواكبة للموضة وتحبين الظهور بلون صبغة مميّز لشعرك القصير لتسطعي جمالًا، ويترك انطباعًا في أذهان الجميع، تعرّفي مع "الخليج 365.نت" على أحدث ألوان صبغات الشعر 2020 للشعر القصير في الآتي:
صيحة ألوان صبغات شعر 2020 للشعر القصير
إليك، أجمل ألوان صبغات شعر 2020 للشعر القصير لتختاري منها اللون المفضّل الذي يُناسب ذوقك وشخصيتك:
صبغة الشعر البني الوردي
يكمُن سر جمال هذا اللون بلسمته الوردية، ويُعدّ الخيار الأمثل لصاحبات البشرة المتوسطة والداكنة، ولا داعي لتغيري لون شعرك بالكامل إذ يُمكنك أن تدخلي اللون الوردي إلى شعرك البني بإعتماد تقنية البلياج كما تستطيعين أيضًا إختيار درجة قوّته، وننصحك بتطبيق تسريحة البوب المالسة والمتساوية مع الغُرَّة، لإطلالةٍ دافئة، ملفتةٍ وجذّابة.
صبغة الشعر الأشقر العسلي الفاتح جدًا
إذا كنت تفكرين في إعتماد لون شعر فاتح وجريء، فصبغة الأشقر العسلي الفاتح جدًا هي خيارك الأمثل، وتُعد من أحدث صيحات صبغات الشعر 2020، وإذا كنت ترغبين في إبراز جمالها، ننصحك باعتماد تسريحة الشعر المُموج حتى تتألقي جمالاً بإطلالة مشرقة وأنيقة بامتياز.
صبغة الشعر الأشقر الكاراميل
يُعد الأشقر الكاراميل حليفك لإطلالة مميزة، ويُمكنك تطبيق خصلات الهايلايت الفاتحة، وننصحك بأن تُنسّقي مع هذا اللون مع التسريحة المنسدلة سواء أكانت متساوية ومالسة أو غير متساوية ومموجة، لتتألقي جمالًا وجاذبية بإطلالة مميزة.
صبغة الشعر الذهبي الوردي
يجمع هذا اللون ما بين الأشقر الذهبي والوردي الناعم، وأكثر ما يميز هذا المزيج هو أنّك تستطيعين التألق به بغض النظر عما إذا كنت من صاحبات البشرة الفاتحة أو المتوسطة أو الداكنة، ننصحك بأن تنسقي معه تسريحة الشعر المموج الناعمة والطبيعية لإطلالة مُفعمة بالأنوثة والجاذبية.
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صبغة الشعر النحاسي
يُعد هذا اللون حليفك خصوصاً إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالةٍ مشرقة ومواكبةٍ لأجدد صيحات صبغات الشعر.
تختلف وتتنوع درجات اللون النحاسي لتليق بمختلف ألوان البشرة، إذا كنت تملكين بشرة فاتحة إلى فاتحة جدًا، فننصحك باللجوء إلى الدرجات الفاتحة من صبغة الشعر النحاسي أمّا إذا كنت من صاحبات البشرة المتوسطة إلى الغامقة، فلا تترددي في إعتماد الدرجات الداكنة من هذا اللون، ويمكنك تطبيق تسريحة الكيرلي لإطلالة مُفعمة بالحيوية.
صبغة الشعر الأشقر الرمادي الثلجي
تتميّز هذه الصبغة بطابعها العصري الذي يحمل معه لمسة الفينتاج، وتتميّز بأسلوبها الذي يجمع ما بين اللونين الرمادي والأشقر، وتدرجات تتمايل ما بين الأبيض والبلاتيني، تألقي جمالاً بإعتمادك هذا اللون ونسقي معه تسريحة البوب المالسة مع الغرَّة لتعكسي طابعها العصري وتعزّزي جمال لونها.
صبغة الشعر البني الشوكولاتة الفاتح
يكمُن سر جمال هذا اللون في أسلوبه الطبيعي والمميز، وأكثر ما يميز صبغة البني الشوكولاتة الفاتح هو أسلوبها الذي يليق بك في كلّ مكانٍ وزمان وبغضّ النظر عما إذا كنت تملكين بشرة فاتحة أو متوسطة أو داكنة، سيبدو رائعًا إذا ما نسقت معه تسريحة الشعر المموج لتتألقي بستايلٍ عصري يليق بك.
صبغة الشعر الأشقر الذهبي
تجمع هذه الصبغة ما بين اللونين الأشقر والذهبي لتمنحك إطلالة مشرقة تليق بك سواء أكنت من صاحبات البشرة الداكنة أو المتوسّطة أو الفاتحة، هذا اللون سيناسبك تمامًا، ويمكنك بحسب ذوقك أن تعتمدي الهايلايت مع الغرَّة لتبرزي اللون الذي إخترتيه، كما يمكنك تنسيق معه تسريحة الشعر المالس أو المموج لتسطعي جمالًا وإشراقًا.
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