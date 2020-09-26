اليوتيوبر بسنت نور الدين: أنا مش حلوى مغطاة ولا غيري حلوى مكشوفة

علاقات و مجتمع

منشور جديد شاركت به المرشدة السياحية واليوتيوبر، بسنت نورالدين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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وتحدثت "بسنت" من خلال منشورها، قائلة: "كلنا كبشر طبيعيين لما بنمر بتجربة صعبة، بيتاخد كتير من روحنا وعمرنا لغاية لما بنعرف نتجاوزها، ولما بنفتكرها غصب عننا، بيصحى فينا جزء من الألم، من الأذى الشديد أن اللي حواليك يتعاملوا معاك كإنك "شئ" مش إنسان، يستخدموا صورتك ويخوضوا في حياتك الشخصية علشان أنت شخصية مشهورة، وكإن المشهور مش إنسان من روح ودم وإحساس".

وتابعت "بسنت" في منشورها مستنكرة نشر صورها الشخصية وإقحامها في أمور انتهت: "افتح السوشال ميديا ألاقي حياتى مشاع، صورتي ضمن مجموعة صور فيها غزل وضحك بسبب قدر ربنا "سبحانه وتعالى" كتبه عليا إني أمر بيه، وخلاص القدر عدى وانتهى من حياتي".

واختتمت المرشدة السياحية حديثها: "أنا مش حلوى مغطاة وغيرى مش حلوى مكشوفة، أنا أختك وهي قد تكون بنتك، الكلام ده مؤذي لينا ولأهلنا، بلاش حُب الشير واللايك يطغى على انسانيتنا، ودعوا الخلق للخالق، دا "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"، فما بالكم "بإماطة الأذى عن مشاعر الناس".

وتفاعل معها متابعوها لدعمها في حديثها: "الله يجبر بخاطرك ويبعد عنك كل أذى ومشاعر سيئة للأسف"، "معاكى حق بس هو المشاهير مبيزعلوش ليه من الثناء والمدح فيهم طول الوقت، وأول ما يحصل أى نقد تبقي حياتنا مش مشاع"، "أنتي لازم تتفهمي انك كشخصية مشهورة معرضة لكل الكلام ده وأكتر كمان".