نرمين الفقي تشارك في تحدي الطفولة.. ومتابعون: دايما جميلة

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نرمين الفقي، في تحدي الطفولة، المتداول حاليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت "نرمين" عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، صورة لها من طفولتها وأخرى بملامحها الحالية، وعلقت عليها: "الحمد والشكر لله". Advertisements وتفاعل معها المتابعون في التعليق على الصورة: "كبيرة صغيرة جميلة برضو"، "دايمًا جميلة"، "كل ما تكبري تحلوي أكتر". كانت آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، وشاركها في البطولة ميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم.

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