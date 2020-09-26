هل سيكون أول لقاح ضد كورونا فعالا 100%؟.. علماء يكشفون مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

حذر علماء بريطانيون من أن أول لقاح سيتم إنتاجه لمحاربة فيروس كورونا المستجد لن يكون فعالا بنسبة 100%، ومن غير المرجح أن يمنع الناس من الإصابة بالمرض.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال الخبراء إن اللقاح قد يقلل فقط من أعراض الناس الخطيرة، وسيكون فعالًا بشكل جزئي، مشددين على الحاجة إلى توخي الحذر عندما يتم العثور على اللقاح وطرحه للبشر.

وضع كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، معيار الفعالية للقاح عند 40 إلى 60 في المائة من الكفاءة - على غرار لقاح الإنفلونزا، لكن فريق جامعة أكسفورد الذي يقود مسؤولية إنتاج اللقاح المرشح ليكون الأفضل، حدد هدفًا بحد أدنى 50 في المائة من الفعالية.

وأكد علماء جامعة أكسفورد أن اللقاح الذي يمكنه خفض حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى النصف سيكون ذا قيمة كبيرة، لكن هذا يعني أن الملايين، من الناحية النظرية، سيظلون عرضة للإصابة بهذا المرض الذي يهدد حياتهم.

تأمل بريطانيا في أن يكون أول لقاح من إنتاجها جاهزا في النصف الأول من العام المقبل، لكن لا تزال هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أثناء حقن الأشخاص.

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من المحتمل أن تتم متابعة الجرعة الأولى بعلاج معزز بعد حوالي شهر، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى لقاحين مختلفين لتحفيز جهاز المناعة لديهم.

يقول العلماء: "يبدو أن النتيجة الأهم على المدى القصير إلى المتوسط هي العثور على لقاح، أو جرعتين من اللقاح، مما يقلل من شدة الأعراض، من المحتمل أننا قد نحتاج إلى عدة لقاحات".

قال رئيس اللقاحات في مركز تمويل البحوث Wellcome Trust Charlie Weller ،: "اللقاح الأول ربما يحتاج إلى التدرج جنبًا إلى جنب مع قيود أخرى، من أجل الفعالية، هناك الكثير من الأمل، يعتمد على لقاح سيكون جرعة واحدة رائعة ستمنح مناعة كاملة مدى الحياة ويعيدنا إلى الحياة الطبيعية في اليوم التالي، لكنه لن يكون الحل الأمثل؛ لن تكون نهاية كورونا".

وكان علماء بريطانيين قد كشفوا أنهم سيكونون أول من ينفذ دراسة مثيرة للجدل في العالم، حيث يصاب متطوعون عمدًا بفيروس كورونا، ما يعرف بـ تجربة التحدي"، التي يمكن أن تسرع بسرعة الموافقة على اللقاحات التجريبية، من المقرر أن تبدأ في يناير في عيادة في شرق لندن.

سيصاب المشاركون بجرعة من SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـط وفيد-19 ، بعد شهر من تلقيحهم، ويمكن للدراسة، أن تساعد صانعي الأدوية في اختبار لقاحات كورونا الخاصة بهم دون الحاجة إلى انتظار المتطوعين للإصابة بالفيروس بشكل طبيعي، ويتم نشر تجارب التحدي بشكل شائع من قبل العلماء الذين يحاولون تطوير لقاح وقد تم استخدامه في الملاريا والتيفوئيد والإنفلونزا.

ولكن، على عكس تلك الأمراض، لا يوجد علاج مثبت للأشخاص المصابين بفيروس كورونا الخفيف، لذلك لا يوجد ما يمنع المشاركين من الإصابة بمرض خطير.