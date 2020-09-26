3 مشاهير أعلنّ ارتداء الحجاب في أسبوع واحد.. آخرهن زينب محمد

علاقات و مجتمع

فاجأ 3 من مشاهير الفن والسوشيال ميديا، الجمهور بارتدائهن الحجاب، خلال الأيام الماضية.

البداية جاءت من الفنانة داليا إبراهيم والتي فاجأت جمهورها عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد قرار اعتزالها الفن، بنشر مجموعة من الصور تظهر فيها وهي مرتدية الحجاب، وهو الأمر الذي أثنى عليه عدد كبير من متابعي الفنانة المعتزلة.

كانت الفنانة داليا إبراهيم، أعلنت اعتزالها الفن في يونيو الماضي، للتفرغ لحياتها الشخصية والأسرية، بعد تقديم عشرات الأعمال الدرامية خلال 29 عامًا هي عمرها الفني.

وكتبت "داليا" عبر صفحتها على "فس بوك": "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج.. شكرًا".

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وبعدها بأيام قليلة، نشرت مريم فخري، صورا لها بالحجاب، بعدما حذفت كل صورها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" التي كانت تظهر فيها بدون حجاب معلقة عليها: "الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. اللهم الثبات".

وكانت "مي"، قد اعتذرت عن الجزء الثالث عن مسلسل "البيت الكبير" بعد زواجها وسفرها فترة خارج مصر، لتقرر الاختفاء عن الأضواء تلك الفترة حتى فاجأت الجميع بقرار ارتدائها الحجاب.

اليوتيوبر زينب محمد، هي الأخرى قررت العودة لارتداء الحجاب بعد أن خلعته بعد شهرتها على اليوتيوب، ليعلن زوجها أحمد حسن، عودتها للحجاب مرة أخرى، بعد أزمتهما الأخيرة، وإخلاء سبيلهما بكفالة مالية، في قضية اتهامهما بترويع وتخويف واستغلال ابنتهما.

واستكملت النيابة العامة استجواب الزوجين، أحمد حسن وزوجته زينب، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بإخلاء سبيل المتهمين، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.