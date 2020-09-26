اللقاح رقم 11 ضد كورونا يدخل مرحلة التجارب السريرية النهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة "نوفافاكس" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، أنها بدأت في بريطانيا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحها المضاد لكورونا، ليصبح بذلك اللقاح التجريبي الحادي عشر في العالم الذي يبلغ هذه المرحلة النهائية.

وقالت الشركة إن 10 آلاف متطوّع تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاماً سيشاركون في التجارب.

ونقل البيان عن غريغوري غلين، مدير الأبحاث والتطوير في الشركة "بسبب المستوى الحالي المرتفع لانتقال الفيروس، ونظراً إلى أن هذا المستوى سيستمر على الأرجح مرتفعاً في المملكة المتحدة، فإنّنا متفائلون بأنّ تستفيد هذه المرحلة الثالثة من التجارب السريرية المحورية من تطوّع سريع وستتوفر تقييماً قريب المدى لفعالية" اللقاح، وفق ما نقلت وكالة "أ ف ب".

وهذا هو اللقاح الحادي عشر في العالم الذي يدخل المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية التي يشارك فيها عشرات الآلاف من المتطوّعين يقسمون في العادة إلى قسمين متساويين، نصف يحصل على لقاح وهمي، والنصف الثاني، اللقاح التجريبي.

وأكثر المشاريع الغربية تقدماً على طريق إنتاج لقاح مضادّ للفيروس الفتّاك، هو اللقاح التجريبي الذي طوّرته أسترازينيكا، الشريك لجامعة أكسفورد، ولقاحان آخران طورتهما شركتا "فايزر" و"موديرنا"، إلى جانب مشاريع مماثلة في كل من الصين وروسيا.

ونوفافاكس هي واحدة من 6 شركات حصلت من الحكومة الفدرالية الأميركية على تمويل بمئات ملايين الدولارات لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجدّ، والخامسة التي يدخل لقاحها التجريبي المرحلة الثالثة.

وحصلت الشركة على أكثر من 1.6 مليار دولار من الأموال العامة الأميركية لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح.