قبل موجة كورونا الثانية.. طرق تناول الزنجبيل لتقوية المناعة

صحة

للزنجبيل دورا فعالا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب قدرته العالية في تقوية جهاز المناعة خط الدفاع الأول ضد الفيروسات، وبخلاف مشروب الزنجبيل، فيما يلي أفضل طرق إضافة الزنجبيل إلى نكهات الطعام بحسب موقع "كيتشن".

حساء الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل الطازج، المبشور أو المهروس، خيارا رائعا يمكن إضافته إلى حساء الشتاء مثل حساء الجزر مع الزنجبيل أو حساء البطاطا الحلوة مع الزنجبيل.

مشروب الزنجبيل

يعتبر مشروب الزنجبيل الساخن في الخريف والشتاء مفيد للغاية، ويحضر عن طريق وضع قطعة كبيرة من الزنجبيل الطازج (لا داعي للتقشير) وصب الكثير من الماء المغلي فوقه، مع القليل من العسل والليمون ليصبح منشط الشتاء المثالي، كما أنه مفيد للغاية لسعال الكبار.

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البطاطس المقلية

ضيفي الزنجبيل الطازج المفروم لبهارات البطاطس المقلية لطعم رائع.

الزنجبيل بالسمك

السمك البلطي أو غيره مع الزنجبيل يعطي نكهة غنية ولا يستغرق خبزها سوى بضع دقائق في الفرن.

في الحلويات

هناك الكثير من الأشياء الحلوة الرائعة مع الزنجبيل الطازج، جربي إضافة الزنجبيل إلى حليب الكراميل، أو خبز فطائر الزنجبيل أو فطيرة قرع العسل مع الزنجبيل الطازج.