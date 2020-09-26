كتب: هن - 12:15 ص | السبت 26 سبتمبر 2020

وصفة بيف ويلينجتون مشهورة للغاية في إنجلترا، ولها طعم مميز، تقدم مع الصوص البني، والمكرونة أو الأرز الأبيض. المقادير عرق فلتو. 300 جرام مشروم مفروم. بصلة مفرومة. ملح. فلفل أسود. جوزة الطيب. 2 ملعقة كبيرة بقدونس. ملعقة كبيرة زبدة. ملعقة كبيرة زيت. Advertisements عجينة باف بيستري. بيضة. كريب جاهز. طريقة عمل بيف ويلينجتون يوضع العرق مع زبدة وقليل من الزيت على النار ليحمر من جميع الجهات. يزال العرق من على النار. يضاف في القدر البصل والمشروم وملح وفلفل أسود وجوزة الطيب وبقدونس ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد. تفرد عجينة الباف بيستري باستخدام نشابة على سطح مرشوش بالدقيق. توضع شرائح الكريب على العجينة. تضاف حشوة المشروم وتفرد. يوضع عرق الفلتو وتغلق العجينة جيدا. يدهن وجه العجينة ببيض مخفوق. تدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم تقدم.

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