قبل مي فخري.. فنانات قررن ارتداء الحجاب

علاقات و مجتمع

"الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم الثبات".. بتلك الكلمات أعلنت الفنانة الشابة مي فخري، ارتداء الحجاب وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتأتي هذه الخطوة بشكل رسمي، عقب ظهور الفنانة خلال الأشهر الماضية بعدة صور بغطاء الرأس مؤكدة إنها لم تأخذ خطوة الحجاب لكن تسعى لها.

ومن أبرز الفنانات اللاتي قررن ارتداء الحجاب

هالة فاخر

بشكل مفاجئ، قررت ارتداء الحجاب عام 2010 واعتزال التمثيل من خلال ظهورها بمقابلة تلفزيونية وهي مرتدية الحجاب، إلا أنها عادت مرة أخرى للتمثيل وقامت بالعديد من الأدوار بشعر "مستعار".

حنان ترك

ظهرت الفنانة مرتدية غطاء الشعر في 2005 من خلال مسلسلها أولاد الشوارع، وبعد فترة أعلنت ارتداءها الحجاب وواصلت العمل الفني. في أغسطس 2012 قررت اعتزال العمل الفني، وذلك من خلال اتصال هاتفي خلال برنامج تلفزيوني مع برنامج "أنا والعسل".وأكدت أنها اتخذت القرار عن اقتناع تام.

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منى عبد الغني

منذ ارتداء الفنانة منى عبد الغني للحجاب عام 2001 تميزت جميع إطلالاتها بالالتزام التام بالحشمة المرافقة للحجاب.

شهيرة

من النجمات اللاتى التزمن بارتداء الحجاب لكنها لم تعتزل الوسط الفنى فتظهر وسط المناسبات الاجتماعية وتشارك أصدقاءها الفنانين حفلاتهم ومناسباتهم وخاصة أنها زوجة الفنان محمود ياسين.

سهير رمزي

ارتدت سهير رمزى الحجاب وظلت معتزلة الحياة الفنية لعدة سنوات، لتعود مرة أخرى فى مشاركة بعض الأعمال الفنية.

شيماء سعيد

كانت فاجئت الفنانة شيماء سعيد متابعيها بأرتدائها الحجاب، من خلال فيديو نشرته المخرجة فدوى مواهب عبر صفحتها على انستجرام معلقة: حجاب اختى وصاحبة عمري شيماء سعيد.

سهير البابلي

اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب لكنها عادت إلى الفن في رمضان 2005 بمسلسل "قلب حبيبة".