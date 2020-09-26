الامارات | رمضان 2021.. موسم عودة الغائبين إلى «الدراما»

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2021.. موسم عودة الغائبين إلى «الدراما» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم أن الوقت مازال مبكراً على شهر رمضان 2021، إلا أن هناك العديد من الأعمال الدرامية تم الإعلان عنها والبدء في تنفيذها للمشاركة في الخريطة الدرامية لرمضان المقبل. اللافت أن موسم 2021 سيشهد عودة كثيرين من النجوم الذين غابوا عن الموسم الماضي. ومن أبرز هؤلاء الفنانين الفنان يحيى الفخراني، الذي أعلن عن مشاركته في السباق الرمضاني المقبل بعد غياب امتد ثلاث سنوات، إذ قدم «بالحجم العائلي» في 2018، وتأتي عودة الفخراني من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش»، وهو اسم مؤقت من المتوقع تغييره في الفترة المقبلة، ويمثل التعاون الخامس للفخراني مع الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، ويتولى إخراج المسلسل نجله المخرج شادي الفخراني، وهو التعاون الرابع بين الثلاثي بعد مسلسلات «لهفة» و«الخواجة عبدالقادر» و«ونوس». وتدور أحداث المسلسل الجديد حول قضية جحود الأبناء، وأب يدخل في صراعات مع أبنائه، ليقرر بعدها إقامة دار للأيتام يرعى فيها أطفال الشوارع. ويشارك فيه عدد من النجوم مثل، هالة فاخر، أنوشكا.

«هجمة مرتدة»

بـ«هجمة مرتدة»؛ تعود الفنانة هند صبري إلى الدراما الرمضانية في الموسم المقبل، بعد غياب يزيد على ثلاث سنوات، بعد أن قدمت مسلسل «حلاوة الدنيا» في رمضان 2017، كما يشهد المسلسل نفسه عودة الفنان أحمد عز، الذي لم يشارك في موسم رمضان منذ 2017، إذ قدم مسلسل «أبوعمر المصري».

و«هجمة مرتدة» عمل مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، وكان من المقرر عرضه خلال رمضان الماضي، ولكن تعذر استكمال تصويره بسبب تداعيات أزمة «كورونا»، وتوقف حركة الملاحة الجوية حول العالم، خصوصاً أن العمل يتطلب التصوير في أكثر من بلد.

ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز وهند صبري كل من الفنانين، ماجدة زكي، صلاح عبدالله، هشام سليم. والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

منى في «تقاطع طريق»

من العائدين في رمضان 2021 كذلك الفنانة منى زكي، التي غابت عن دراما رمضان منذ ما يزيد على أربع سنوات، إذ قدمت مسلسل «أفراح القبة» في 2016، وتقدم في الموسم المقبل مسلسل «تقاطع طريق»، الذي تؤدي فيه دور مهندسة زراعية تدعى «هنا»، يمتلك زوجها مزرعة يطلق عليها اسمها، وتتسم الأحداث بطابع الإثارة والتشويق والغموض، خصوصاً بعد أن تكتشف خيانته لها.

وكان من المقرر أن يعرض المسلسل في رمضان 2020، ولكن توقف تصويره بسبب «كورونا»، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن. ويشارك فيه إلى جانب منى زكي، الفنانون محمد ممدوح، ومحمد فراج، ومحمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف وآخرون.

«حتى لا يطير الدخان»

يعود أيضاً الفنانان مصطفى شعبان وعمرو سعد من خلال مسلسل «حتى لا يطير الدخان»، المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس تحمل الاسم نفسه، وسبق وقدمها الفنان عادل إمام في فيلم سينمائي بمشاركة سهير رمزي، والمسلسل كتب له السيناريو والحوار ‏مدحت العدل، ومن المقرر أن يخرجه محمد العدل، وهو من إنتاج جمال العدل.

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ومن المقرر أن يشهد رمضان المقبل عرض مسلسل «نسل الأغراب»، الذي يشارك في بطولته الفنانان أحمد السقا وأمير كرارة، وهو ما اعتبره البعض مفاجأة غير متوقعة، نظراً لأن كلاً منهما اعتاد القيام بدور البطولة المطلقة في أعماله.

ويندرج المسلسل تحت إطار الدراما الصعيدية، وهو من إخراج محمد سامي.

«الاختيار 2»

بينما يعود الفنان كريم عبدالعزيز من خلال دور البطولة في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، الذي يتواصل تقديم صفحات من بطولات القوات المسلحة المصرية في مواجهة الإرهاب.

ومن المقرر أن يتولى إخراج المسلسل المخرج بيتر ميمي، الذي تولى إخراج الجزء الأول.

وتأتي عودة الفنانة مي عزالدين، عبر الموسم الرمضاني، من خلال مسلسل «خيط حرير»، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته محمود عبدالمغني، ويوسف عثمان، وهنادي مهنى، وسوسن بدر، وأحمد خليل.

«أسود فاتح»

تطل الفنانة هيفاء وهبي، خلال رمضان المقبل، بمسلسل «أسود فاتح»، الذي كان من المقرر عرضه العام الماضي، وأجل بسبب أزمة «كورونا» وتوقف التصوير. ويشارك في بطولته شريف سلامة وأحمد فهمي ومعتصم النهار. وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري.

- تأتي عودة الفخراني من خلال «نجيب زاهي زركش»، وهو اسم مؤقت من المتوقع تغييره.

- تتسم أحداث مسلسل «تقاطع طريق» لمنى زكي بطابع الإثارة والتشويق والغموض.

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