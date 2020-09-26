الامارات | مُخرج ألماني يعدّد إيجابيات رئاسة دونالد ترامب

شكرا لقرائتكم خبر عن مُخرج ألماني يعدّد إيجابيات رئاسة دونالد ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى المخرج الألماني فيرنر هرتسوغ على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً إن هناك جوانب إيجابية للولايات المتحدة في عهده.

وقال إن ترامب «لم يشن حرباً جديدة، ولم يقصف كوريا الشمالية، ولم يقصف روسيا، ولم يضرب إيران بحرب كبرى».

وأضاف: «لقد فعل أسلافه ذلك بشكل مختلف».

ومع ذلك، ذكر هرتسوغ (78 عاماً) أن بعض تصرفات ترامب «كارثية على المدى البعيد».

ويعيش هرتسوغ، المولود في ميونيخ، في الولايات المتحدة، لكنه لا يصوّت لأحد هناك ويرى نفسه مراقباً، ولا يرغب في أن يكون حكماً.

Advertisements

وتابع: «لقد صوّتت الولايات المتحدة لصالحه لأن جزءاً كبيراً من السكان مهمل ومنسي، ودون فرص تعليمية، ويفتقر إلى آفاق ثقافية».

هرتسوغ، المولود

في ميونيخ،

يعيش في الولايات المتحدة..

ولا يصوّت لأحد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news