الامارات | «قف بقوة» تمنح فناناً من سكان أستراليا الأصليين جائزة مرموقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن «قف بقوة» تمنح فناناً من سكان أستراليا الأصليين جائزة مرموقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فنسنت ناماتجيرا، أمس، بجائزة أرشيبالد الأسترالية المرموقة، ليصبح أول فنان من السكان الأصليين يفوز في تاريخ الجائزة الممتد لـ99 عاماً.
وفاز ناماتجيرا بالجائزة عن صورته المرسومة مع لاعب كرة القدم الأسترالي السابق، آدم جودز، وهو من السكان الأصليين. واللوحة بعنوان «قف بقوة من أجل ما تمثله». وأعلن فوز ناماتجيرا بالجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أسترالي (70 ألف دولار أميركي) بمعرض الفنون في نيو ساوث ويلز في سيدني. وقال ناماتجيرا وهو يظهر في الحفل عبر فيديو «هذه لحظة خاصة بالنسبة لي، وأشعر ببعض التوتر والإثارة.. استغرق الأمر 99 عاماً فقط!».
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