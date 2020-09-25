غازلها ميدو.. مدربة اللياقة أليسا شميدت: "الرياضية الأكثر إثارة في العالم"

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اشتهرت الألمانية أليسا شميدت ليس فقط بمهاراتها الرياضية المتميزة، لكن لجمالها المذهل، حيث لقبت بالرياضية الأكثر إثارة، ووقعت عقودًا مع شركات عملاقة.

وعلق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك على اختيار مدربة اللياقة البدنية الحسناء، أليسا شميدت، ضمن الجهاز الفني الجديد لفريق بروسيا دورتموند الالماني.

ونشر "ميدو" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة مدرب دورتموند الجديدة وكتب: "مدربة اللياقة الجديدة لبروسيا دورتموند، والله لو كنت لسه بلعب أروح دورتموند من غير تفكير".

يرصد "هُن" ابرز المعلومات عن أليسا شميدت، الرياضية الأكثر إثارة في العالم

معلومات عن أليسا شميدت

العداءة الألمانية أليسا شميدت يطلق عليها رواد الإنترنت الرياضية الأجمل، وتعتبر من أكثر اللاعبات موهبة حيث فازت بعدة ميداليات في المسابقات الكبرى، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

اختار موقع "Busted Coverage" الشهير شميدت كأكثر الرياضيات إثارة.

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يتابعها أكثر من 350 ألف شخص على صفحتها الرسمية في "إنستجرام".

ساعدها جمالها في الشهرة ومنحها فرصة للعمل كعارضة أزياء ونجمة إعلانات، ولكنها تفضل رغم ذلك أن يعجب بها الناس لمهاراتها الرياضية، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

والرياضية الشابة واحدة من أكثر العدائين موهبة في سباق 400 متر في ألمانيا، حيث فازت بعدة ميداليات في المسابقات الكبرى.

حققت عدة ميداليات في المسابقات الكبرى أهمها فضية بطولة أوروبا.

تم اختيار اللاعبة كنجمة مستقبلية لألعاب القوى الألمانية، ومن المقرر أن تتألق في أولمبياد طوكيو في عام 2020.

واصلت "شميدت"، نجاحها من خلال مساعدة الرباعية الوطنية في الحصول على برونزية بطولة أوروبا تحت 23 عامًا في تتابع 4 × 400.

وأنهى فريق بوروسيا دورتموند، الموسم الماضي من بطولة الدوري الألماني الممتاز "بوندزليجا"، في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الألمانية الكبيرة، وفي جعبته 66 نقطة، بفارق 13 نقطة عن بطل النسخة الأخيرة من البطولة بايرن ميونخ.