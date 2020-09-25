صور.. أنغام بفستان "أوف شولدرز" بعد شائعة زواجها للمرة الخامسة

علاقات و مجتمع

إطلالة فضفاضة، ظهرت بها المطربة أنغام خلال مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الـ90 بالسعودية، عقب شائعة زواجها للمرة الخامسة من المايسترو هاني فرحات.

وشاركت الفنانة المصرية جمهورها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصورة من حفلها، مطلة بفستان "أوف شولدرز" أخضر اللون، والذي تميز بأنه لامع وبأكمام طويلة وشفافة، من توقيع دار الأزياء "هنيدة"، مع تسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، ومكياج "سموكي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة جمال"، و"صوت مصر في الخليج"، و"مطربة مصر الأولى"، و"ياترى هنباركلك قريب على الجوازة الخامسة ولا لأ؟".

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بالأمس، تصدرت المطربة أنغام، التريند في المملكة العربية السعودية، بعد حفلها الغنائي الذي أحيته ضمن فاعليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، والذي شاركها فيه المطرب تامر عاشور.وقد تألقت المطربة المصرية خلال الحفل، بغناء عدد من أغاني ألبومها الأخير، بجانب عدد من أغانيها القديمة.

وروجت "أنغام" للحفل عبر "تويتر" قائلة: "جمهوري الغالي بالسعودية انتظروني يوم 24 سبتمبر في حفل ضمن حفلات اليوم الوطني 90 السعودي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء 15 سبتمبر بجميع فروع ڤيرچين ميجا ستور".

وفي وقت سابق، أعلنت "أنغام"، عبر حسابها على "تويتر"، الانتهاء من ماستر ألبومها الخليجي "مزج" وكتبت أنغام "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد ⁧‫مزح‬⁩ جاهز"‬⁩.

وكانت الفنانة أنغام علقت عبر حسابها على "تويتر"، على شائعة زواجها: "الأخبار المتداولة عني غير صحيحة.. رجاء للمواقع (المحترمة) عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

ويذكر أن أنغام تزوجت 4 مرات كانت أولهما من مهندس الصوت مجدي عارف، وهو والد ابنها، عمر، ثم تزوجت من الموزع الموسيقى فهد، وأنجبت منه ابنها الثاني عبدالرحمن، ثم تزوجت بالفنان أحمد عز، وأخيرًا من الموزع أحمد إبراهيم.