كيف تتجنب العادات السيئة وتكون إيجابيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

يفعل كل إنسان عادات سلبيةة بقصد أو دون، وبالرغم من تيقنه بأنها ليست صحيحة إلا أنه يجد صعوبة في التخلي عنها.

وعن هذا الموضوع قال علماء النفس إنه يمكن كسر العادات السيئة، واستبدالها عن طريق العديد من الخطوات، بحسب ما نشر موقع bright site".

1-كن صادقا مع نفسك:

يقول علماء النفس إنه كلما كنت صادقا مع نفسك بشأن العادات السيئة زادت احتمالية تغييرها، ويمكن للأشخاص المقربين منك أن يساعدوك في تقديم الملاحظات حول عاداتك سواء كانت إيجابية أو سلبية، فإذا تم كسر الجدار النفسي يمكنك الانتقال إلى الخطوة الثانية.

2- جمع البيانات وكتابتها:

يقترح طبيب نفسي أن تحلل عاداتك بنفسك بتدوينها في ملاحظاتك اليومية، وحدد إيجابياتها وسلبياتها، حتى تصبح أكثر وعيا بعاداتك السيئة.

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3- غيّر عاداتك السيئة:

عندما تدرك أن لديك عادة سيئة مثلا التأخير عن مواعيدك، وتشعر بتأخيرك أنك تلفت الانتباه فيمكن أن تمنحك تلك العادة السيئة بعض الأدرينالين، فحاول الحصول على نفس الشعور من عادة صحية مثل ممارسة التمارين فستمنحك نفس المشاعر.

4- كن واقعيا ولا تتعجل:

هناك احتمال كبير بأنك كنت تفعل عادتك القديمة لسنوات، فمن الأفضل ألا تحمل عبء على نفسك بالانتهاء من هذه العادة في غضون أسبوع واحد فقط.

وإذا كنت تتأخر عن مواعيدك طوال الوقت، وغالبًا ما تتأخر 30 دقيقة، فحدد هدفًا أولاً للتأخير لمدة 10 دقائق ثم اجعلها أقل ببطء كل ​​أسبوع.

5- ابحث عن دعم إضافي:

تواصل مع أفراد عائلتك أو أصدقائك للحصول على دعم إضافي، فمثلا لإنقاص وزنك اختار صديق لديك يشجعك، وإذا كنت تتأخر عن مواعيدك أطلب من والدتك أو زميلتك إيقاظك في الصباح.