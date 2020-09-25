7 طرق طبيعية تقلل شعورك بالجوع خلال الوقت المتأخر من الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يشعر الكثير منا بالرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، ولكن هناك العديد من الطرق التي تساعد في الحد من الرغبة في تناول الطعام والتحكم بشهيتك ليلا، كما أوضح موقعا "eatthis" و"healthline":

1- تناول وجبة إفطار جيدة:

تناول وجبة فطور جيدة في الصباح مليئة بالعناصر الغذائية كالبروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات الجيدة والألياف، يجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت.

2- استخدام الروتين:

يمكن أن يساعدك اتباع روتين معين، إذا كنت تفرط في تناول الطعام وستساعدك أيضا على توزيع مدخولك من الطعام على مدار اليوم، بحيث تكون أقل جوعا في الليل.

3- الحصول على قسط كافٍ من النوم:

الحرمان من النوم وعدم الحصول على قسط كافي، يمكن أن يؤثر على عقلك ويدفعك إلى تناول المزيد من الطعام ليلا وزيادة خطر الإصابة بالسمنة والأمراض.

4- خطط لوجباتك الخفيفة:

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يمكن أن يؤدي التخطيط لوجباتك وتناول وجبات خفيفة صحية إلى تقليل فرص تناول الطعام ليلا واتخاذ خيارات غذائية سيئة، ويمكن أن يؤدي وجود خطة وجبات أيضا إلى تقليل القلق بشأن مقدار ما تأكله ومساعدتك على توزيع طعامك على مدار اليوم.

5- تناول عشاءً جيدا:

تناول وجبة عشاء مكونة من البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة، يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء لساعات عديدة بعد ذلك، بالإضافة إلى أنه يساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

6- التخلص من التوتر:

يعد القلق والتوتر من أكثر الأسباب شيوعا التي تجعل الأشخاص يأكلون عندما لا يكونون جائعين، ومع ذلك، فإن استخدام الطعام لكبح مشاعرك فكرة سيئة.

ومن الأفضل أن تحاول لإيجاد طرق أخرى للتخلص من المشاعر السلبية والتوتر، وأظهرت الأبحاث أن تقنيات الاسترخاء يمكن أن تساعد في إدارة اضطرابات الأكل مثل متلازمة الأكل أثناء الليل، وتشمل تقنيات الاسترخاء التي قد تجدها مفيدة تمارين التنفس والتأمل والحمامات الساخنة واليوجا والتمارين الخفيفة أو التمدد.

7- تحديد السبب:

بعض الأشخاص يأكلون معظم طعامهم في وقت متأخر من المساء أو أثناء الليل، ولتغيير هذه العادة، تحتاج إلى تحديد سبب المشكلة، لأنه قد يكون تناول الطعام ليلا نتيجة تقييد تناول الطعام أثناء النهار بشكل مفرط، ما يؤدي إلى الجوع الشديد في الليل، وقد يكون أيضا بسبب العادة أو الملل أو لكبح المشاعر مثل الحزن أو الغضب أو الإحباط، وغالبا ما يأكلون حتى عندما لا يكونون جائعين.