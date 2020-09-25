منها تحديد موعد تناول الشاي.. 10 طرق مفاجئة لخسارة الوزن أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

كم وجبة أكلت أمس؟

مهما كانت إجابتك عن السؤال، فمن المحتمل أنك تناولت الطعام بشكل متكرر أكثر مما تتذكر، فكلما طالت مدة استيقاظنا، زاد استهلاكنا للسعرات الحرارية.

يؤكد العلماء، وفقا لدراسة أجراها معهد سالك بالولايات المتحدة، أن أفضل طريقة لتقليل تناول السعرات الحرارية قد تكون ببساطة الحصول على مزيد من النوم، لذلك طلبوا من الأشخاص الذين يأكلون على مدار 14 ساعة كل يوم تقليل ذلك إلى ما لا يزيد عن 11 ساعة في اليوم، مع النوم لساعات طويلة، وبعد 16 أسبوعًا، فقد الأشخاص ما معدله 3.5 في المائة من وزن الجسم الزائد، بمجرد الذهاب إلى الفراش مبكرًا.

هذا يعني أن مجرد بعض التعديلات البسيطة على وقت النوم، يمكن أن تقودك للنجاح في فقدان الوزن، هو ما نستعرضه، وفقا لموقع " eatthis".

اختيار أفضل طريقة لنومك

بمعنى تناول وجبات صحية تساعدك على النوم وتقلل الوزن في نفس الوقت.

تجنب أي طعام يحتوي على التربتوفان (حمض أميني موجود في معظم اللحوم) قبل النوم، والذي يتضمن المكسرات والدجاج والأسماك والعدس والبيض، وإذا كنت من النوع الذي لا يستطيع النوم على معدة فارغة، فإن مصدرًا صحيًا للدهون مثل الأفوكادو يمكن أن يساعد في درء الجوع.

وجدت دراسة نشرت في مجلة الأمراض العصبية والعقلية بين المصابين بالأرق، أن ربع جرام فقط حول ما ستجده في أفخاذ دجاج منزوعة الجلد، كان كافياً لزيادة ساعات النوم بشكل كبير، ويمكن أن يترجم ذلك إلى فقدان الوزن بسهولة.

تحديد موعد لتناول الشاي

يجب تناوله قبل النوم مباشرة لأن ذلك يساعد على نوم هادئ وخسارة الوزن، وبخاصة الشاي الأخضر والنعناع فلهما بعض الخصائص المهدئة.

تناول الحبوب الكاملة على الغداء

يجب تجنب الوجبات الكبيرة والقهوة والصودا قبل النوم، كما أنه من الأفضل تناول الكربوهيدرات في وقت الغداء وليس مع العشاء، حتى لا تصاب بالأرق، وزيادة الوزن كذلك.

أيضًا، لتحقيق ما يريده الجسم يوميا من الألياف، يُعد حوالي 20 جرامًا من الألياف غير القابلة للذوبان أمرًا مهمًا لتمكينك من النوم، لذا احرص على تناول ذلك يوميًا، وستضمن أنه يمكنك النوم جيدًا.

إذا كنت تأكل في الليل تناول وجبة صغيرة

مثلما لا يجب عليك الذهاب إلى الفراش جائعًا، يجب أيضًا ألا تأكل وجبة كبيرة قبل النوم، يعمل جسمك على هضمها لوقت طويل في الليل، وبالتالي معاناة من الأرق، وزيادة الوزن، كلما نمت متأخرا، قلت الراحة التي ستحصل عليها، وستستيقظ وأنت تشعر بالدوار ومن المرجح أن تتناول العناصر كثيفة السعرات الحرارية.

حاول أن تحافظ على حصص الطعام مثل وجبة الإفطار والغداء، إذا كنت تتناول العشاء، احرص على أن تكون وجبتك الأخيرة على الأقل قبل ساعة أو ساعتين من الذهاب إلى الفراش.

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إغلاق المطبخ مبكرا

قد يساعدك الصيام الليلي -ويعرف أيضًا باسم إغلاق المطبخ مبكرًا- على فقدان المزيد من الوزن، حتى إذا كنت تأكل المزيد من الطعام طوال اليوم، وفقًا لدراسة في مجلة Cell Metabolism، جرب إغلاق المطبخ الساعة 8 مساءً، ستجد راحة في النوم مع عدم التعرض لزيادة في الوزن.

احرص على البروتين

وفقًا لدراسة من جامعة ولاية فلوريدا بأمريكا، وجد الباحثون أن الرجال الذين تناولوا وجبة خفيفة في المساء تحتوي على 30 جرامًا من البروتين لديهم معدل الأيض أثناء النوم أعلى في صباح اليوم التالي منه عند تناول أي شيء.

يعتبر البروتين أكثر توليدًا للحرارة من الكربوهيدرات أو الدهون، ما يعني أن جسمك يحرق المزيد من السعرات الحرارية عند هضمه، وبالتالي خسارة الوزن.

استرخ بالتنفس أو التأمل أو الإطالة

يمكن أن يكون لممارسة التمارين المختلفة قبل النوم تأثير قوي على جودة النوم بسبب تركيز اليوجا على التنفس والتأمل.

تقدم اليوجا مجموعة متنوعة من الفوائد، من المرونة والقوة المتزايدة إلى عقل أكثر هدوءًا، يمكن أن تهدئ الجهاز العصبي، ويترر الكتفين والرقبة ، والأهم من ذلك منع التوتر والوصول إلى حالة من الاسترخاء.

حرارة غرفة النوم

تشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة Diabetes إلى أن خفض الحرارة في الشتاء قد يساعدنا في مهاجمة دهون البطن أثناء النوم.

تعمل درجات الحرارة الباردة على تحسين فعالية حرق الدهون المخزنة في بطنك، أمضى المشاركون بضعة أسابيع في غرف نوم بدرجات حرارة باردة، بعد أربعة أسابيع من النوم، ضاعف المشاركون حجم الدهون البنية لديهم تقريبًا، هذا يعني أنهم فقدوا دهون البطن.

تخلص من ضوء الليل

إن التعرض للضوء في الليل لا يعيق فقط فرصك في الحصول على نوم جيد ليلاً، بل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، كان الأشخاص الذين ينامون في الغرف المظلمة أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 21 في المائة مقارنة بأولئك الذين ينامون في أكثر الغرف إضاءة.

الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم

تشير الأبحاث إلى أنه كلما زاد عدد الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها في غرفة النوم، تزداد نسبة الإصابة بالسمنة خاصة بين الأطفال.

وجدت دراسة في مجلة Pediatric Obesity، أن الأطفال الذين يستخدموا الكمبيوتر ليلا، لا يحصلون على قسط كافٍ من الراحة في النوم، كما وجد الباحثون أن الطلاب الذين لديهم إمكانية الوصول إلى جهاز إلكتروني واحد كانوا أكثر عرضة 1.47 مرة لزيادة الوزن عن الأطفال الذين ليس لديهم أجهزة في غرفة النوم.