خيارات القفاطين والجلابيات للحوامل من دنيا بطمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - تفضِّل الفنانة المغربية دنيا بطمة التنوع في الأزياء التقليدية الخاصة بالمغرب، حيث تعتمد في كل إطلالاتها وبتنوع المناسبات على القفاطين والجلابيات الأنيقة، ومن فترة حملها الأخير جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات أنيقة ومنسقة بعناية وحس عالٍ من الأناقة.



خيارات الجلابيات المغربية بتدرجات اللون الأزرق

الجلابيات المغربية بتدرجات اللون الأزرق



يلاقي اللون الأزرق الكثير من الإقبال في مجال الموضة والأزياء، ولا سيما عند اختيار الجلابيات المغربية، حيث يُضفي للتصميمات المزيد من الأناقة والجاذبية المميزة، لذا أطلت دنيا بطمة بجلابية مغربية بدرجة الأزرق السماوي المزين بمعيَّنات ذهبية في الأعلى، ومطرز بالزهري بطريقة شبابية، وأكملت مظهرها بحذاء ذهبي مزين برسومات زهرية، مع مجوهرات ناعمة ذهبية، وتسريحة الشعر المنسدل، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بجلابية واسعة مصممة بدرجة الأزرق النيلي المزين بالتطريزات الذهبية اللامعة في الجزء العلوي، وبخطوط في كل التصميم، واعتمدت لهذه الإطلالة تسريحة الشعر المنسدل، مع المكياج المرتكز على طلاء الشفتين الزهري، والمجوهرات الذهبية البسيطة لخيار مرح وأنيق.

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قفاطين أنيقة ومحتشمة للحوامل

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لا تتخلى النساء العربيات عن خيارات القفاطين في كل المناسبات، لذا نلهمك -عزيزتي- عدة خيارات من دنيا بطمة، حيث ارتدت قفطانًا أزرق واسعًا مصممًا بقَصَّة منسدلة، ومزينًا بحزام ذي فصوص ملونة للخصر، مع تطريزات بسيطة في الجزء العلوي من التصميم، وتألقت بقفطان أحمر مزين بأكمام واسعة ومطرز بالذهبي بأسلوب مميز وجذاب، ولجأت لتكمل جمالها إلى تعدُّد الأكسسوارات الملونة مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، ولإطلالة ثالثة اختارت قفطانًا أزرق مزينًا باللون البيج مع وشاح أخضر مميز لإطلالة مناسبة للمشاوير النهارية، وأكملت مظهرها بنظارات شمسية عصرية وحقيبة صغيرة باللون البيج.



إطلالات الجلابيات المغربية بالألوان العصرية

الجلابيات المغربية بالألوان العصرية



اعتمدت دنيا على خيارات الجلابيات المغربية الناعمة بالألوان العصرية، ومن أحدث إطلالاتها تجملت بجلابية فوشيا مطرزة بالذهبي ومزينة بقماش أحمر في الأطراف بطريقة أنثوية جريئة، ولجأت لتكمل جمالها إلى تسريحة الشعر المنسدل، والنظارات الذهبية الضخمة، مع الحذاء الشفاف، أما في الإطلالة الثانية فنسقت جلابية برتقالية مزينة برسمة فتاة كرتونية ملونة في المنتصف مع حذاء أصفر وأكسسوارات بسيطة لليد، ومن الناحية الجمالية تزينت بتسريحة منسدلة للشعر، ومكياج مرتكز على طلاء الشفتين الأحمر.



القفطان المغربي هو زي تقليدي نسائي، ويُعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في العالم، وهو القطعة الأساسية للمرأة المغربية في كل عرس أو حفل أو مناسبة خاصة، حيث لم يُزَعْزِعْهُ عن عرشه أرقى علامات الموضة العالمية لفساتين السهرة، وظل متسيِّدًا على مشهد أناقة المرأة المغربية، كما تعتمده الكثيرات من النساء في الوطن العربي والقليل منهن في الدول الغربية. ولأنه تصميم واسع وأنيق يمكن تنسيقه بسهولة للنساء الحوامل، فيمكنك -عزيزتي- اعتماد هذه الخيارات.

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