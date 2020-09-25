فوائد ماء البحر للشعر ..وغير متوقعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - تحرص المرأة على الاهتمام بجمالها، لا سيما جمال شعرها؛ حيث يُعبِّر جمال شعرها عن أنوثتها وجاذبيتها، ومن أسهل طرق العناية بالشعر والحفاظ على حيويته السباحة في ماء البحر؛ كونه يحتوي على الكثير من الفوائد التي سنلخصها لكِ فيما يلي.



فوائد ماء البحر لشعرك

فوائد ماء البحر لشعرك



يفيد ماء البحر الشعرَ بشكل كبير؛ إذ إن الأمر لا يقتصر على الأملاح الموجودة فيه فقط، بل يحتوي الطين ذاته على فوائد ماء البحر، ومن الممكن أن يتعدّاها بسبب تركُّز الأملاح فيه، وإن لم تكوني من أهالي المناطق الساحلية فيمكنك شراء مواد التجميل التي يدخل في تصنيعها طين البحر، لا سيما البحر الميت؛ وذلك لتركُّز الأملاح فيه بنسبة عالية، ممّا يجعل نتائجه أفضل، حيث يعمل ماء البحر كمغذٍّ ومقوٍّ لبصيلات الشعر، من خلال تعويض العناصر التي تفتقدها فروة الرأس، ويمنحك شعرًا بلا تساقط، ويؤدي إلى علاج فروة الرأس؛ إذ تعمل الأملاح والعوالق الموجودة فيه على معالجة مشاكل القشرة وعلاج الصدفية وغيرها من الأمراض التي قد تصيب فروة الرأس، بالإضافة لإعادة الحيوية لفروة الرأس، وحمايتها من الأمراض والفطريات المسببة لمثل هذه الأمراض، كما يساعد على عملية فرد الشعر وتحوّله إلى خصلات ناعمة، وذلك بفضل الأملاح والعوالق الموجودة فيه، ويساهم في تخفيف حساسية الشعر تجاه المواد الكيميائية التي يحتويها الشامبو، وتساهم الأملاح الموجودة فيه في تخفيف حساسية فروة الرأس تجاه الحرارة، وتخليص الشعر من الزيوت، لذلك يُعدّ مفيدًا لذوات الشعر الدهني؛ إذ يعمل على إعادة توازن الزيوت في الشعر، وقد تكون هذه الفائدة مضرَّة لذوات الشعر الجاف؛ حيث يؤدي إلى ضعف الشعر وتلفه.

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مكونات ماء البحر

فوائد ماء البحر لشعرك



تتفاوت مكونات ماء البحر من منطقة لأخرى تبعًا لاختلاف الفترة الزمنية لوجود الأيونات بالماء، بالإضافة إلى عدد من الغازات المذابة فيه، مثل النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون، كما يحتوي على كمية قليلة من المواد العضوية وغير العضوية الذائبة فيه، مثل الكربوهيدرات والأحماض الأمينية المذابة فيه، إضافة إلى وجود الكربون بنسبة لا بأس بها، وتعود فوائد ماء البحر سواء النفسية أو الجسدية لوجود هذه الأملاح والمعادن الذائبة فيه، وغالبًا ما يحتوي ماء البحر على أيونات ذائبة ومعادن وصوديوم ومغنسيوم وكالسيوم والقليل من البوتاسيوم والفلورايد والبورون.

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