كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - تمتلك صاحبة الوجه الطويل وجهاً طويلاً في أحد منطقتي الذقن أو الجبهة، وتتميز بمعالمَ مخفيةٍ وغير واضحةٍ خاصة عند منطقة الخدين وذلك بسبب طول الوجه.

يحتار العديد من السيدات في تحديد قصة الشعر التي تناسبهُنَّ، ممّا يزيد من تعرّضهنَّ لمحاولات فاشلة في إختيار قصّة الشعر المناسبة لهُنَّ، وذلك يعود لعدم دراسة مُسبقة لنوعية الشعر وشكل الوجه والتسريحات التي يمكن الحصول عليها من خلال القصة ومقدار ملائمتها لشكل الوجه ونوعية الشعر. لذا، "الخليج 365.نت" يطلعك على أفضل قصات شعر تناسب الوجه الطويل والنحيف لتعمي بإطلالة لافتة وجذابة. الصور من انستقرام.

موديلات قصات شعر تناسب الوجه الطويل والنحيف

قصات شعر تناسب الوجه الطويل

يبدأ تحديد القصّة المناسبة من خلال تحديد شكل الوجه، فإذا ما كان الوجه طويل ونحيف فيحتاج إلى القصَات المتوسطة الطول ويُفضّل تقصير الشعر من الجوانب والإحتفاظ بطوله، وفي حالة كان الشعر خفيفاً وناعماً فيُفضل إختيار القصات القصيرة لتُضفي عليه مظهراً كثيفاً وحيوياً، أمّا إذا ما كان الشعر كثيفاً وخشناً فيُفضل تجنب القصات الطويلة المدرَّجة.



قصّة الشعر المتوسط الطول والمبعثر مع الغرَّة المدرَّجة

قصة الشعر متوسط الطول مع الغرّة المبعثرة تناسب الوجه الطويل

تُساعد هذه الغرة على تقصير شكل الوجه الطويل، خصوصاً إذا ما تمّ قصها بزاوية حادة، إذ تمنح الوجه شكلاً أكثر بيضاوية، لتُخففين من حدة طول وجهك، ولتسطعي جمالاً وجاذبية.



قصة الشعر الريترو المبعثرة

قصة شعر الريترو المبعثرة للوجه الطويل والنحيف

يمكن لصاحبات الوجه الطويل أن يعتمدن هذه التسريحة الأنثوية مهما كان لون شعرهنَّ، على الشعر أن يكون كثيفاً لكي تمنحي الإطلالة شكلاً مميزاً، والسبب وراء نجاح هذه القصة هو التوازن المثالي بين البساطة والأناقة.





قصّة الشعر المُموَّج المتوسط الطول مع الغرَّة الجانبية المدرَّجة

قصة الشعر متوسط الطول مع الغرة الجانبية للوجه الطويل

إذا كنت تريدين أن تغيّري إطلالتك، هذه القصة ستمنحك شكلاً وحركة لشعرك بفضل طبيعتها الناعمة جداً، وتُعتبر قصة رائجة ومميزة جداً، وهي مناسبة أيضاً للواتي يعشقنَّ الغُرَّة لكنهنَّ يبحثن عن تحسين الإطلالة من وقت إلى آخر.



قصة البوب الكيرلي

قصة شعر البوب الكيرلي للوجه الطويل

أصبحت قصة البوب من أكثر قصات الشعر تنوعاً وعصرية، إن كنت تحبّين الخصل المجعدة والمحكمة أو خصل الكيرلي من الثمانينات أو تفضّلين التموّجات على طريقة الريترو من الثلاثينات، فقصة البوب هي أساس رائع لتبدئي بتسريحتك، لتحصلي على إطلالة أنثوية وجميلة.

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قصة البوب القصيرة والمالسة

قصة شعر عصرية تناسب الوجه الطويل

تعكس هذه القصة الشبابية بإمتياز أسلوب المرأة العصرية والجريئة، وذلك من خلال خطوطها المحدّدة التي تنتهي مباشرة تحت الأُذنين ويُعد هذا الأسلوب مثالياً لمن ترغب في أن تُضفي المزيد من التحديد إلى ملامح وجهها.



قصة البوب القصيرة مع غرة جانبية طويلة

قصة البوب القصيرة مع غرة جانبية للوجه الطويل



إذا كنت تبحثين عن إطلالة منعشة، يمكنك تطبيق قصة البوب بأسلوب عصري مع اعتماد الغرة الجانبية الطويلة، لتعزّز جمال وجهك وتسلّط الضوء على عينيك وشفتيك.

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قصة اللوب المالسة

قصة شعر اللوب المالس للوجه الطويل

تُعد هذه التسريحة خيارك الأمثل لتنتقلي من الشعر الطويل إلى المتوسط، ويكمن سر جمال هذه التسريحة في طبقاتها المدرَّجة التي تمنح الشعر المزيد من الحجم الطبيعي، وبطولها الذي يصل إلى مستوى الكتف، الذي يمنحك إطلالة تسطعين بها جمالاً طبيعي.



قصة الشعر المتوسط الطول مع الغرَّة الجانبية المدرَّجة

قصة شعر عصرية تناسب الوجه الطويل

تُعدّ من الإطلالات الكلاسيكية، يمكنك إعتمادها لتتألقي جمالاً بأسلوب المرأة الفرنسية، ما يمنحك إطلالة فرنسية طبيعية ومثالية، أدخلي إلى هذه التسريحة خصلات الهايلايت أو البلياج لتحصلي على إطلالةٍ مواكبةٍ لموضة 2020.



قصة البوب مع غرة أمامية عريضة

قصة البوب القصير مع غيرة أمامية كثيفة تناسب الشعر الطويل

تتميّز هذه القصة بسهولة تصفيفها سواء أكنت تفضلين إطلالة الشعر المالس أو المنفوش. تجنبي عند تصفيف غرَّة الشعر تسريحها بشكلٍ مبالغ به، ما يجعل بالتالي الشعر مُلبّداً فوق الجبين، ننصحك بإعتماد سبراي الشعر الخفيف الذي يضمن لك الحفاظ على مظهر شعرٍ طبيعي بعيداً عن التجعّد.

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قصّة الكاريه بأطراف غير متساوية

قصة عصرية تجمع بين الكلاسيكية والعفوية تناسب الوجه الطويل

لا تتردّدي في أن تعززي جمالك عبر إعتماد هذا الأسلوب الذي يجمع ما بين الكلاسيكية والعصرية في آنٍ معاً، لتتألقي جمالاً بإطلالةٍ تضجّ نعومة وجاذبية.



قصّة شعر قصير مع غرّة مبعثرة

قصة عصرية مواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر تناسب الوجه الطويل

لا تتردّدي في إختيارها، لإطلالتك اليومية وللحصول على ستايلٍ عصريٍ ومواكبٍ لأحدث صيحات قصات الشعر.



قصّة الويفي مع الغرَّة المدرَّجة المنسدلة من جانب واحد للوجه

إحصلي على إطلالةٍ متألقة تجعلك محطّ أنظار الجميع، بإعتمادك الغرَّة المدرَّجة المنسدلة من جانب واحد للوجه، أي ستكون قصيرة من عند الجاجب وتزداد طولاً كلّما إتجهتِ إلى أسفل الخد.

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