ليلى علوي بإطلالة صيفية في أحدث جلسة تصوير.. ومنى زكي: "جميلة"

علاقات و مجتمع

خضعت الفنانة ليلى علوي لأحدث جلسة تصوير لها، ونشرت بعض منها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت في الصور بإطلالة صيفية من أمام البحر، بعدسة المصور خالد فضة، ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت من ضمن التعليقات، تعليق منى زكي: "جميلة"، وجاءت من أبرز تعليقات متابعيها: "ملكة، الصور رائعة".

ليلى علوي تشارك متابعيها في تحدي الطفولة

وكانت شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في تحدي الطفولة، المتداول حاليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "ليلى" صورة نادرة من طفولتها، وقارنتها بصورة بملامحها الحالية.

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وتفاعل المتابعون بالتعليق على الصورة: "دا أنتي؟"، "العشق أنتي"، "العسل عسل من يومه"، "من يومك قمر".

وحرصت الفنانة ليلى علوي على إحياء ذكرى وفاة والدتها عبر حسابها على "انستجرام"، برسالة مؤثرة بعثتها إليها، وكذلك بصور ولقطات من حياتهما نشرتها عبر صفحتها الشخصية.

وكتبت ليلى رسالة إلى والدتها التي توفيت منذ سنتين قائلة، "كل يوم بيعدي عليا وإنتي مش معايا ملوش طعم، كل فرح ونجاح وإنتي مش جنبي ناقص، كل لحظة باشتاق فيها لحضنك ونصيحتك وقوتك ودعمك باضعف أكتر وباشتاقلك أكتر".

وأكملت "من يوم ما مشيتي كبرت فجأة.. وحسيت إني طفلة فجأة.. كبرت لما بقيت لوحدي مضطرة أواجه الدنيا وأخلي بالي من نفسي وابني وكل اللي حواليا واخد بالي من كل التفاصيل لوحدي.. وحسيت إني طفلة لما لقيت نفسي تايهة ومحتاجالك ونفسي بس اسمع صوتك.. سنة كاملة تانية مرت على فراقك وإنتي لسه واحشاني ولسه محتاجالك يا أعظم أم ف الدنيا .. وحشتيني يا ستيلا".

كانت آخر مشاركات الفنانة ليلى علوي في دراما رمضان، في عام 2016 من خلال مسلسل "هي ودافنشي"، مع الفنان خالد الصاوي، كما شاركت في فيلم "الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن" ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.