"الفتاة الذهبية".. معلومات عن لاعبة التنس ميار شريف

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استطاعت لاعبة التنس المصرية ميار شريف التأهل للدور الرئيسي لبطولة "رولان جاروس" المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، بعد فوزها على الإيطالية جوليا مونتيكوني المصنفة 156 عالميًا في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة للبطولة.

وقام محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بدعم ميار عقب مباراتها الأولى بإعادة تغريد لصفحة بطولة رولان جروس التى علقت على فوز ميار شريف فى البطولة لأول مرة فى تاريخ التنس المصري وعلقت "تصنع التاريخ".

ومن جانبها ، وجهت ميار شريف رسالة شكر إلى محمد صلاح علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، "شكراً للملك المصري علي التشجيع".

يرصد "هُن" في التقرير التالى معلومات عن لاعبة التنس المصرية

معلومات عن ميار شريف لاعبة التنس المصرية

أول لاعبة مصرية في التاريخ تفوز بمباراة في أي بطولة من بطولات التنس الكبرى.

أصبحت ميار شريف أيقونة للتنس المصرى، بعد تحطيمها للأرقام القياسية، إضافة إلى مشاركتها فى آخر نسختين من بطولة براج المفتوجة بالتشيك، ومشاركتها فى النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى.

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شاركت في آخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك

حققت الميدالية الذهبية بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0،.

وصل رصيد ميار شريف من البطولات إلى ثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في المنافسات الدولية للعبة التنس.

أطلق عليها لقب فتاة مصر الذهبية.

وأثنى الاتحاد المصري لكرة التنس على أداء ميار شريف بعد نجاحها في الانتصار على الإيطالية جوليا مونتيكوني المصنفة 156 عالميًا في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة للبطولة.

وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد التنس: "حلم يتحقق، تستمر ملكة التنس المصرية ميار شريف في التألق، إنجاز رائع للبطلة المصرية ميار شريف بوصولها للدور الرئيسي في بطولة رولاند جاروس للتنس".

وتغلبت ميار علي اللاعبة الايطالية جوليا مونتيكون في ثالث مباراة بالأدوار التمهيدية بنتيجة 6/1 6/3.

وتابعت الصفحة: "ألف مبروك للبطلة المصرية ميار شريف، مبروك للتنس المصري ومزيد من الانتصارات إن شاء الله".