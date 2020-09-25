7 أنواع من الأطعمة تسبب غازات البطن.. منها الفاصوليا والبصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

غازات البطن قد تكون من الأمور المحرجة إن كنت في جمع مع المحيطين بك سواء من الأصدقاء أو العائلة أو في مكان العمل.

ولتعلم أن هناك بعض أنواع من الأطعمة التي يسبب تناولها الإصابة بغازات البطن، نذكرها لكم حسبما أورد موقع "healthline" الطبي.

1- الفاصوليا:

على رأس القائمة التي تسبب الغازات، لأنها تحتوي على الكثير من الرافينوز، وهو سكر معقد يصعب على الجسم هضمه.

2- منتجات الألبان:

اللاكتوز هو سكر موجود في الحليب ومعظم منتجات الألبان، بما في ذلك الجبن والآيس كريم، والأشخاص الذين لا ينتجون ما يكفي من إنزيم اللاكتيز يجدون صعوبة في هضم اللاكتوز، وهو ما يعرف باسم عدم تحمل اللاكتوز، وتعتبر زيادة الغازات هي أحد أعراض عدم تحمل اللاكتوز.

3- الحبوب الكاملة:

تحتوي الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان على الألياف والرافينوز والنشا، ويتم تكسير كل هذا بواسطة البكتيريا في الأمعاء الغليظة، ما يؤدي إلى الغازات.

4- الخضار:

من المعروف أن بعض الخضروات مثل الكرنب والبروكلي والملفوف والقرنبيط تسبب الغازات الزائدة، لأن هذه الخضروات تحتوي أيضا على السكر المعقد "الرافينوز".

5-البصل:

يحتوي على سكر طبيعي يسمى الفركتوز، ويساهم الفركتوز، مثل الرافينوز، في إنتاج الغازات.

6- مضغ العلكة:

مضغ العلكة قد يجعلك تبتلع المزيد من الهواء، ويتم أيضا تحلية العديد من العلكة الخالية من السكر بكحول السكر الذي يصعب هضمه، مثل السوربيتول والمانيتول والإكسيليتول.

7- الأطعمة المصنعة:

الأطعمة المصنعة هي سلع معبأة، تحتوي على مجموعة متنوعة من المكونات، بما في ذلك الفركتوز واللاكتوز، ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الغازات.