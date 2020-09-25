10 أطعمة احذر تناولها في الوقت الخطأ.. تسبب أضرارا كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من الأطعمة التي يسبب تناولها في أوقات معينة، مشاكل في الهضم وعسر الهضم ومشاكل في المعدة، حسب ما جاء في موقع "zenfir".

1- الموز:

لا تتناوله على معدة فارغة أبداً، لأنه من أكثر الأطعمة ضرارا للجسم عند تناوله في الوقت الخطأ.

والموز عند تناوله على معدة فارغة، يجعلك تشعر بالتعب بقية اليوم، لأن المحتوى العالي من السكر به يعزز طاقتك في الساعات القليلة الأولى، ولكن في وقت لاحق ستشعر بالجوع والإرهاق الشديد، كما أنه يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء والإسهال.

2- الأرز:

يجب تجنب تناول الأرز خاصة قبل النوم، كونه أنه يحتوي على كربوهيدرات معقدة تستغرق وقتا طويلاا حتى يتم هضمها، فضلا عن سعراته الحرارية العالية التي تزيد من وزنك، لذا ينصح بتناول الأرز في ساعات الغداء وليس العشاء.

3- الجبن:

الجبن عالي الدهون، لذا يعتبر من الأطعمة الضارة الأخرى التي تضر بجسمك إذ تناوله قبل النوم، نظرا لأنه من الصعب هضمه، وعلى العكس، فإن تناول الجبن في الصباح يوفر لجسمك الكالسيوم لصحة العظام والأسنان.

4- اللحم المشوي:

يجب استهلاك اللحوم المشوية قبل النوم على الأقل بثلاث إلى أربع ساعات، لأنه من الخطر تناوله قبل النوم مباشرة، نظرا لأنه يثقل ويصعب على الجهاز الهضمي هضم هذه اللحوم، ما يسبب الإصابة بعسر الهضم.

5- المكسرات:

المكسرات مثل الجبن، هي أيضا أطعمة ضارة وتحتاج لوقت هضم أطول، لذلك، يجب تجنب تناولها في الليل، ولكن يمكن تناولها بين الوجبات أو في وجبة الإفطار للاستفادة من فوائدها.

6- الحليب:

الحليب لا يُهضم بسهولة، لذا فإن تناوله في وجبة الإفطار بالإضافة إلى الأطعمة الأخرى يمكن أن يسبب اضطرابات في المعدة وحرقة في المعدة، لذا من الأفضل تناوله دافئا في المساء وقبل النوم لتهدئة الجسد وتعزيز النوم الهادئ ليلا.

7- القهوة:

يمكن أن يؤدي تناول القهوة قبل الوجبات إلى اكتساب الجسم نسبة عالية من الكافيين، لذا من الأفضل تجنب احتساء القهوة فور الاستيقاظ قبل تناول الوجبات.

8- الزبادي:

الزبادي مليء بحمض اللاكتيك الذي يفسد عملية الهضم مباشرة بعد الوجبة الرئيسية أو على معدة فارغة، ويؤدي الحمض إلى تقليل حموضة معدتك ويبطئ من عملية الهضم عند تناول الوجبات الرئيسية، لذا من الأفضل تناول الزبادي بعد ساعة إلى ساعتين من تناول الوجبة.

9- التفاح:

يحتوي على الأحماض والألياف الطبيعية، ولكن تناوله في الليل يودي إلى زيادة الغازات في المعدة والحد من حركات الأمعاء وإبطاء عملية الهضم، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الارتياح.

10- الفاصوليا:

الألياف العالية في الفاصوليا تسبب انتفاخ المعدة، ولهذا لا يجب تناولها قبل النوم للوقاية من الإصابة بعسر الهضم أو الانتفاخ.