"أنا محظوظ إنك مراتي".. مواقف رومانسية جمعت كريم فهمي بزوجته

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنان كريم فهمي محركات بحث جوجل، بعد حلقة أمس في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي، على قناة سي بي سي، بعد حديثه عن زوجته "دانيا".

العديد من المواقف الرومانسية جمعت بين الفنان كريم فهمي وزوجته، حيث يحرص في كل مناسبة على التعبير عن حبه لها.

ويرصد "هُن" أبرز المواقف الرومانسية التي جمعت بين كريم فهمي وزوجته "دانيا".

مواقف رومانسية جمعت بين كريم فهمي وزوجته

عيد ميلاد كريم فهمي:

لحظات رومانسية جمعت الفنان كريم فهمي، وزوجته، خلال احتفالهما بعيد ميلاد "فهمي"، حيث تبادل الزوجان القبلات والأحضان والرقص على نغمات الأغاني.

وبعد عدة أيام من عيد مولده، الذي يصادف الـ3 من ديسمبر، انتشر مقطع فيديو للفنان كريم فهمي، وزوجته دانيا البناوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعهما خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

المقطع المصور، ظهر فيه الزوجان وهما يتبادلان القبلات والأحضان على نغمات "يا ملطشة القلوب"، أمام تورتة عيد ميلاد الفنان الـ37.

عيد ميلاد زوجته دانيا البناوي

ويحرص الفنان كريم فهمي على دعم زوجته في المواقف المختلفة، في عيد ميلاد دانيا البناوي، حيث حرص على توجيه رسالة رومانسية لها: "أنا أسعد رجل في العالم، لديه مثل هذا الحب الكبير و الجميل.. شكرا لدعمك كل يوم في حياتك.. تحياتي يا حببتي وكل سنة وانتي طيبة".

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بكلمات رومانسية تغزل الفنان كريم فهمي، في زوجته دانيا البناوي، ونشر صورة جمعتها سويًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "فهمي" على الصورة الرومانسية التي تجمعه بزوجته قائلًا: "قلبك مليء بالحب والحنان.. ويديك دائما بتحمي.. أنا محظوظ أنك زوجتي".

وكانت من ضمن تصريحات الفنان كريم فهمي في حلقة أمس إنه لا يخفي ما يتعلق بحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن زوجته "دانيا"، مشيرًا إلى امتلاكها الأرقام السرية "الباسووردز" لدخول حساباته على السوشيال ميديا.

وأضاف "كريم": "اتقفشت مرة ومن ساعتها وهي معاها كل الباسووردز.. بتقرى ما يكتبه المتابعون.. لكن عمرها ما ردت على حد فيهم".