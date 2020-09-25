براءة الأطفال وملابس النوم.. قصص خيانة اكتشفت بـ"الصدفة"

علاقات و مجتمع

مصادفة غير مخطط لها أو خطأ وارد كلها أسباب تكشف الخائن، وخلال التقرير التالي نستعرض أغرب طرق اكتشاف الخيانة الزوجية، بحسب مواقع "سكاي نيوز"، و"ديلي ميل"، و"ميرور".

ملابس النوم

عاد الزوج من عمله فوجد زوجته بملابس النوم في وقت العصر، وهو ما جعله يشك في أمرها ولكنه لم يجد أحدا في المنزل، على الرغم من زيادة الشكوك خاصة بعدما وجدها واضعة مفتاح الشقة في الداخل لتمنع أي شخص من الدخول إلى المنزل.

وغير الزوج ملابسه واطمأن بعدما وجد غرفة نومه خالية، ولكنه دخل إلى غرفة نوم الأطفال كي يستريح قليلا، ولكن المفاجأة كانت أنه وجد رجلا غريبا في غرفة الملابٍس.

حادثة

وقعت حادثة سيارة للشاب الصيني يوان، ونقل إلى إثرها للمستشفى في حالة خطيرة، ولكن في تلك الأثناء وبسبب صدفة غريبة اكتشفت 17 امرأة كانت على علاقة به أنه خائن، إذا زارته كل هؤلاء النساء في نفس التوقيت في المستشفى، فاكتشفت الخيانة، وكانت الحادثة سببا في افتضاح أمره.

لايك فيسبوك

خلال انتشار تحدي الثلج الشهير، اكتشفت زوجة أحد الأشخاص أن هناك سيدة غريبة سجلت إعجابها بفيديو تحدي الثلج لزوجها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبالبحث والدخول على صفحتها وجدت صور زواجه منها.

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وادعى الزوج أندرو أوكلي أنه كان متورطاً في قضية تزوير ويخضع لبرنامج حماية الشهود، ليتمكن من الغياب عن المنزل لساعات طويلة كان يقضيها مع أسرته الثانية.

صورة خريطة

على تطبيق خرائط ياندكس النسخة الروسية المقلدة عن خرائط جوجل، وجدت سيدة روسية صورة لزوجها مع امرأة أخرى، لم ينكر علاقته بها، بل أكدها، وقال إنه كان يخونها حينها.

براءة طفلة

تحدثت طفلة بالغة من العمر 5 سنوات مع والدها في الهاتف عن يومها الدراسي بكل براءة، ولكن تفصيلة قالتها الطفلة لم تمر مرور الكرام، إذا قالت إنها حضرت للمنزل لتجد والدتها عند جارها وليست في المنزل، وقالت الطفلة إن الجار أطل برأسه من الباب ليخبرها أن والدتها ستأتي في الحال.

وعندما ساورت الشكوك الزوج، واجه زوجته، وبالفعل اعترفت له بالخيانة وقالت إنها تشعر بالندم وقرر مسامحتها.