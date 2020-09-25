"نفسي أتجوز ويبقالي بيت وعيال".. مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش

علاقات و مجتمع

عاد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، يتحدث من جديد عن حياته الشخصية ورغبته في الخطبة والزواج والاستقرار، وذلك خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي.

وتطرق شاكوش لأول مرة عن فسخ خطبته، والتي أثارت الجدل لأنها كانت "بنت الجيران" بالفعل، وتسكن في نفس منطقته، "نفسي أتجوز كنت خاطب ومحصلش نصيب وفركشت".

وعن رغبته في الزواج قال، "لسه لما الاقي بنت الحلال لازم يجي عليا وقت لازم استقر ويبقى ليا بيتي وعيالي ومراتي، الواحد مش هيفضل كدة يعني".

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مواصفات فتاة أحلام "شاكوش"

وكان "شاكوش"، كشف عن مواصفات فتاة أحلامه، خلال لقاء سابق في برنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "MBC مصر"، مؤكدا أن الزواج الناجح يعتمد على الصداقة بين الزوج والزوجة ومعرفة كل شيء عن بعض، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في الطلاق هو تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة دون حب بين الطرفين.

ومن الصفات الأساسية التي أكد "شاكوش" على ضرورة تواجدها في شريكة حياته، أن تدعمه دائما وتسانده وتقدر ظروف عمله ومصاعب الحياة.

وخلال استضافته ببرنامج "رامز مجنون رسمي" في رمضان الماضي، تحدث شاكوش من جديد في نفس الأمر، وذلك بعدما وجهت الإعلامية أروى سؤالا عن مواصفات فتاة أحلامه، ليرد قائلًا: "لازم تكون واحدة حلوة".

وكان شاكوش أعلن خطبته منذ عدة أشهر على إحدى الفتيات من خارج الوسط، إلا أن الخطبة لم تستمر سوى 3 أسابيع فقط.