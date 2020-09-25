خبيرة تواصل تحذر الفتيات من "الكلامنجي": يتخفى وراء قناع الحب

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة ريهام الهواري، مستشار مهارات التواصل وإدارة المظهر، إن لهفة بعض الفتيات على الحب والعواطف هو سبب انخداعها في الشباب، فلا تستطيع التفرقة ما إن شخص معجب بها أو "الكلامنجي"، "اللي بيقول كلام حلو لكل البنات في نفس الوقت".

Advertisements

وأضافت "الهواري"، في لقاء خاص مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ويقدمه الإعلامية داليا أشرف أن الأزمة تكون في البنت نفسها وليس في الولد، الفتاة حينما تكون صغيرة في السن أو فترة لا يوجد عواطف في حياتها تكون متلهفة على العلاقة وأن تعيش في علاقة حب، وهذا سبب انخداعها وفشلها في التفرقة بين الشخص المعجب وبين الـ "sweet talker".

وتابعت بأن الفتاة في البداية ترسم صورة للشخص من الممكن أن تكون غير حقيقته، وتُعجب بشكل كبير بكلامه، ولكن بعد أن تنتهي فترة السعادة والفرحة في البداية تبدأ في معرفة الشخص على حقيقته.