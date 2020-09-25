كورونا اليوم: علامة خفية للإصابة تظهر على الشفتين.. وتنفيذ دراسة مثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

علامة خفية للإصابة تظهر على الشفتين

ومع استمرار الدراسات حول "كوفيد-19"، تكشف النتائج من حين إلى آخر عن بعض الأعراض الخفية للمرض المميت، من بينها الألم الشديد في الشفاه.

وقد تشعر بشفتيك متقشرتين أو جافتين بشكل خاص، وفقا للجمعية البريطانية لأطباء الجلد، بالاشتراك مع تطبيق COVID Symptom Study App. وحذر الباحثون من أن الألم قد يمتد أيضا إلى داخل الفم.

وتشكل العلامات الفموية لفيروس كورونا عددا صغيرا من الأعراض الجلدية المحتملة. وإذا كنت تعتقد أن لديك أي أعراض لـ "كوفيد-19" فعليك التفكير في عزل نفسك.

وأضافت الجمعية البريطانية لأطباء الجلد أنه "خلال جائحة كوفيد-19، أصبح من الواضح أنه بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية للحمى والسعال المدرجة في قائمة الصحة العامة في إنجلترا ومؤسسات صحية أخرى، يمكن للمصابين بالفيروس أن تظهر عليهم أعراض على الجلد"، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

تجربة "تحدي كورونا"

أعلن علماء بريطانيون أنهم بصدد تنفيذ دراسة مثيرة للجدل لأول مرة على مستوى العالم، من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المقرر أن يصاب متطوعون عمدًا بفيروس كورونا في سباق مع الزمن لإيجاد لقاح فعال لمحاربة الوباء القاتل.

وتضيف الصحيفة أن "تجربة التحدي"، التي يمكن أن تسرع من الموافقة على اللقاحات التجريبية، من المقرر أن تبدأ في يناير 2021 في عيادة في شرق لندن.

سيصاب المشاركون بجرعة من SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ كوفيد-19 بعد شهر من تلقيحهم، وفقًا لصحيفة Financial Times.

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ويمكن للدراسة، التي تم تمويلها من قبل الحكومة، أن تساعد صانعي الأدوية في اختبار لقاحات كوفيد-19 دون الحاجة إلى انتظار المتطوعين لالتقاط الفيروس بشكل طبيعي في المجتمع.

من المتوقع الاستعانة بنحو من 100 إلى 200 مشارك في التجربة، ومن غير الواضح ما هو اللقاح المرشح الذي سيتم اختباره، لكن عملاقي الأدوية AstraZeneca و Sanofi، أصرا على أنهما لا يشاركان.

مدة بقاء جسيمات كورونا في المصعد بعد سعال المصاب

وكشفت دراسة جديدة أن جزيئات فيروس كورونا الناتجة عن السعال، يمكن أن تدور داخل المصعد لمدة تصل إلى نصف ساعة إذا أغلقت الأبواب.

وقام خبراء من جامعة أمستردام بمحاكاة سلسلة من السعال داخل مصعد المستشفى، لتحديد المدة التي استمرت فيها القطرات في ظل ظروف مختلفة، بحسب "روسيا اليوم".

وعندما تُغلق أبواب المصعد، يمكن أن تستمر القطرة المصابة لمدة تصل إلى نصف ساعة، ولكن عند فتح الأبواب، تختفي القطرات في غضون أربع دقائق.

وفي ظل دورات العمل العادية مع فتح الأبواب وإغلاقها بانتظام، يمكن أن تستمر القطرات المصابة الناتجة عن السعال أو التحدث بصوت عال، لمدة عشر دقائق تقريبا.

ويقول الفريق إن ارتداء قناع أثناء التواجد في المصعد، يخفف من بعض المشكلة مع التهوية المناسبة في جميع الأوقات، وليس فقط عندما يتحرك المصعد.

منظف يقتل كورونا على الأسطح في 10 دقائق

كشفت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) عن اعتمادها لمنظف شهير يمكنه قتل فيروس كورونا من على الأسطح المستخدمة بشكل متكرر، في زمن قصير للغاية.

وقالت متحدثة باسم وكالة حماية البيئة لشبكة "سي إن إن"، إن منظف Pine-Sol الأصلي أُضيف إلى قائمة منتجات الوكالة التي تقتل الفيروس، وذلك بعد استيفاء معايير استخدامه ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وقالت شركة "كلوروكس"، المنتجة للمنظف، في بيان صحفي، إنه تم اختبار Pine-Sol بواسطة مختبر تابع لجهة خارجية، أظهر أن المطهر يمكن أن يقتل الفيروس في غضون 10 دقائق من استخدامه على الأسطح الصلبة، غير المسامية.