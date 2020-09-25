أحدها قد يظهر قبل 2021.. أحدث تطورات لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يسابق العلماء في جميع أنحاء العالم الزمن من أجل إنتاج لقاح فعال وآمن لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

ونستعرض آخر التطورات بشأن اللقاحات التي يتم العمل عليها من قبل العلماء.

لقاح أكسفورد

قال كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة السير باتريك فالانس، إن بريطانيا لا يزال بإمكانها الحصول على لقاح قبل بداية عام 2021، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون واحدة من عشرات اللقاحات التجريبية التي يتم تجربتها على البشر جاهزة قبل عام 2021.

وتابع: "من الممكن أن يتوفر بعض جرعات من لقاح قبل نهاية العام بكميات صغيرة لمجموعات معينة وتحديدا كبار السن والأكثر احتياجا للتطعيم"، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية

لكن السير باتريك اعترف بأنه من المرجح أن يكون اللقاح -الذي من المحتمل أن يتطلب جرعتين للعمل- جاهزًا خلال النصف الأول من العام المقبل.

أضاف أن هناك أدلة تشير إلى أنه من الممكن أن تتوفر بعض اللقاحات قبل نهاية العام بكميات صغيرة لمجموعات معينة.

تم تصنيع اللقاح بكميات كبيرة بواسطة شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca، ولم يتم إثبات فعاليتها بعد، لكن الدراسات المبكرة أظهرت أنها واعدة، وتوقفت الاختبارات لفترة وجيزة قبل أسبوعين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، لكنها بدأت مرة أخرى في المملكة المتحدة ولكن متوقفة حتى الآن في الولايات المتحدة، حيث يقال إن المنظمين قلقون بشأن الآثار الجانبية السلبية.

لقاح أمريكي منتظر في بداية 2021

يتوقع بيل جيتس مؤسس شركة مايكروفوست والمشارك في عملية إنتاج اللقاحات، أن تحصل الولايات المتحدة على لقاح بحلول أوائل عام 2021.

ويقول إنه يعتقد أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستوافق على لقاح لاستخدامه في حالات الطوارئ بحلول أوائل عام 2021، وفقا لصحية "ديلي ميل" البريطانية.

ويضيف: "بسبب مستوى التعاون بين شركات الأدوية، فإنه ما بين اثنين إلى أربعة لقاحات مرشحة قد يكونوا آمنين وفعالين، هناك ستة حاليًا من المرجح أن تكشف عن نتائج إيجابية في تجارب المرحلة الثالثة، ومن ثم تتقدم بطلب للحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء على التصنيع، لكن العقبة التالية ستكون زيادة الإنتاج بحيث تصبح مئات الملايين من الجرعات جاهزة للتوزيع".

بشكل عام، هناك 3 لقاحات مرشحة للاستخدام بنهاية 2020، نستعرضهم إضافة إلى كل من دخل مرحلة التجارب الأخيرة وفقا لـ"mailonline".

-Biontech، ألمانيا

متى سيكون جاهزًا؟

في نهاية هذا العام، كما يقول الباحثون

يتم تطوير اللقاح من قبل شركة ألمانية بالشراكة مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر، التجارب تقام على 30 ألف متطوع للمرحلة الثالثة من التجارب.

كيف يعمل؟

هذا لقاح الحمض النووي الريبي، نوع لم تتم الموافقة عليه من قبل المنظمين من قبل.

سيشمل حقن جزء من مادة وراثية من فيروس كورونا في المشاركين، سيؤدي ذلك إلى تعريض جهاز المناعة لديهم لنسخة ضعيفة من الفيروس، ويأمل أن يطلق استجابة تحميهم من الفيروس الحقيقي.

- موديرنا، الولايات المتحدة

دخل لقاح موديرنا مرحلة التجارب البشرية

متى سيكون جاهزا؟

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نهاية هذا العام أو العام المقبل، وقد اعتمد اللقاح على 20000 مشارك في المرحلة الثالثة من التجارب، مع عدم ملاحظة أي آثار جانبية محتملة، سيتم إجراء اختبار ثانٍ على المزيد من المرضى الشهر المقبل، هذا يعني أنه قد يكون متاحًا بحلول نهاية عام 2020.

كيف يعمل؟

هذا لقاح قائم على الحمض النووي الريبي، مشابه للقاح الذي طورته شركة Biontech.

- سانوفي وجلاكسو سميث كلاين، المملكة المتحدة وفرنسا

متى سيكون جاهزًا؟

النصف الأول من عام 2021، دخل اللقاح المرحلة الثانية من التجارب السريرية في سبتمبر، والتي شملت 440 بالغًا، وسيصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب في ديسمبر من هذا العام، مما يعني أن تطوير اللقاح قد يستغرق وقتًا أطول.

كيف يعمل؟

يتم حقن المشاركين بترميز الحمض النووي لمضادات فيروس كورونا ومادة كيميائية تجعله أكثر فاعلية، من المأمول أن يؤدي هذا إلى استجابة مناعية.

- سبوتنيك، روسيا

وفقًا للكرملين، فإن لقاح Sputnik V آمن، لكن العلماء انتقدوه.

متى يكون جاهزا؟

بات قريبا جدا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وطوّر معهد الأبحاث الطبية الروسي ووزارة الدفاع الروسية هذا اللقاح، لكنها واجهت انتقادات خطيرة داخل روسيا وخارجها لأن نتائج التجارب البشرية لم تُنشر بعد، كما أنه لم يتم مسح التجارب البشرية الكبيرة، حيث أطلق الباحثون تجربة واحدة شملت 40 ألف متطوع في 26 أغسطس.

يقول العلماء إن اللقاح تم التعجيل به دون فحوصات مناسبة، ويمكن أن يشكل خطرًا على أولئك الذين يتناولونه، بدأ الكرملين في مناشدة المتطوعين للحصول على اللقاح هذا الأسبوع بعد إنتاج الدفعة الأولى، وفقًا لوكالة تاس للأنباء.

كيف يعمل؟

اللقاح الروسي يعمل عن طريق حمل قطعة من الشفرة الوراثية لفيروس كورونا إلى مشارك عبر فيروس آخر، من المأمول أن ينتج عن ذلك استجابة مناعية.

- سينوفاك، الصين

متى سيكون جاهزا؟

ليس من الواضح متى سيكون لقاح Sinovac متاحًا

دخل اللقاح المرحلة النهائية من التجارب في البرازيل في يوليو، ثم في إندونيسيا في أغسطس.

تظهر النتائج أنه في حين أن الأشخاص الأصغر سنًا ومتوسطي العمر ينتجون الأجسام المضادة، كان لدى كبار السن استجابة مناعية أضعف، تم منح اللقاح موافقة طارئة للاستخدام المحدود في يوليو، كما تشير التقارير، على الرغم من أنه يبدو أنه لا يزال يخضع للاختبار.

تم الإبلاغ سابقًا عن احتلاله المرتبة الثانية بعد لقاح أكسفورد، لكن نتائج الاختبار الكاملة لم تُنشر بعد، إنه واحد من أربعة لقاحات مرشحة قيد التطوير في الصين.

كيف يعمل؟

يتضمن حقن المرضى بنوع معطل من الفيروس، مما يدفع جهاز المناعة لديهم لتطوير استجابة.